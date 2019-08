The Truman Show/ Video, su La7 il film con Jim Carrey (13 agosto 2019)

Il film The Truman Show andrà in onda su La7 nella prima serata di oggi, martedì 13 agosto 2019, dalle 21.15 in poi. La pellicola risale al ’98 ed è diretta da Peter Weir, mentre soggetto e sceneggiatura sono di Andrew Niccol. Alla guida del cast un inedito Jim Carrey, all’epoca conosciuto per la saga demenziale Ace Ventura e finito sotto ai riflettori per le sue qualità nella recitazione drammatica. Il genere è inoltre fantascienza e satirico per via del contenuto surreale della narrazione. Al fianco di Carrey inoltre troviamo Laura Linney nel doppio ruolo di Hannah Gill e Meryl Burbank, quest’ultima la fidanzata fittizia del protagonista, e Ed Harris nel ruolo di Christof, una sorta di Grande Fratello e regista burattinaio. Al loro fianco troviamo inoltre artisti comeNoah Emmerich, Holland Taylor, Natascha McElhone, Brian Delate, Peter Krause, Paul Giamatti, Don Taylor, Kevin James e Philip Baker Hall.

The Truman Show, la trama del film

La trama di The Truman Show accende le luci su un trentenne che vive in una cittadina idilliaca e che in apparenza non conosce giornate infelici. Truman è convinto di essere semplicemente fortunato e ignora che in realtà fa parte di un grande esperimento televisivo: è stato cresciuto fin da bambino perché prendesse parte ad un reality inconsapevole. Ogni elemento della vita del protagonista è stato infatti creato ad arte grazie ad un set cinematografico e persino le persone che incontra ogni mattino sono in realtà degli attori o comparse. Anche Meryl, la donna che ha sposato, e il suo migliore amico Marlon. I personaggi inventati dal regista Christof hanno inoltre una doppia funzione: devono recitare in modo attivo, per non far insospettire Truman, e allo stesso tempo tenere sotto controllo qualsiasi situazione. Tutto sembra andare per il meglio quando il ragazzo inizia ad avere dei sospetti su quanto sta accadendo. Assisterà infatti alla caduta di un proiettore e noterà come alcuni elementi del set siano vecchi, ma in modo strano. In piena crisi di identità, cercherà quindi di fuggire dalla cittadina e si troverà di fronte all’ennesimo ostacolo: non può andare da nessuna parte. Non sa ancora che in passato l’attrice Sylvia ha perso il suo ruolo di Lauren, la fidanzata che Truman aveva da adolescente, proprio perché aveva cercato di avvisarlo della verità. L’illuminazione del protagonista tuttavia è già in atto e Christof non riuscirà a fermarlo dall’unire ogni più piccolo tassello.

Il trailer del film





