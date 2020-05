THE TWILIGHT 5, BREAKING DAWN PARTE 2 ITALIA 1/ Un successo commerciale, ma…

Pubblicità

The Twilight Saga- Breaking Dawn parte 2 fa parte degli altri film della saga cinematografica di Twilight, tutti tratti dai libri della scrittrice Stephanie Meyer. Questo capitolo è stato un successo dal punto di vista commerciale. Difatti, il suo budget è stato circa di 135 milioni di dollari, ma l’incasso globale al botteghino è stato pari a circa 830 milioni di dollari. Un risultato straordinario, come del resto la produzione aveva ottenuto con gli altri film della saga. Dal punto di vista della critica invece, le cose sono andate diversamente. Sul portale di recensioni americano Rotten Tomatoes, il film ha ricevuto il punteggio di 49%. Molti hanno criticato l’interpretazione degli attori, spenti e senza espressività. Ad ogni modo, la saga di Twilight è stato un vero e proprio trampolino di lancio per i due protagonisti Kristen Stewart e Robert Pattinson che dopo questo film hanno ottenuto numerosi lavori ad Hollywood e non solo.

Robert Pattinson e Kristen Stewart nel cast

The Twilight 5, Breaking dawn parte 2 va in onda oggi, 8 maggio, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film che appartiene ai generi fantasy romantico ed ha debuttato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo durante l’anno 2012. Il regista del film risulta essere Bill Condon mentre la sceneggiatura è stata firmata da Melissa Rosenberg. All’interno del cast del film sono presenti numerosi volti noti di Hollywood come ad esempio Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene, Michael Sheen e Peter Falcinelli. Per quanto riguarda le musiche, sono state realizzate da Carter Burwell mentre la fotografia è stata messa a punto da Guillermo Navarro.

The Twilight – Breaking dawn parte 2, la trama del film

Ecco la trama di The Twilight 5 – Breaking dawn parte 2. Bella si è finalmente risvegliata ma niente è più come prima. Ormai sembra essere diventata definitivamente una vampira, la sposa perfetta per il suo amore Edward. Il suo desiderio più grande comunque, risulta essere quello di poter finalmente vedere la figlia che ha chiamato Renesmee. Ad ogni modo, la bambina è un ibrido e lei non può vederla, in quanto potrebbe farla del male. Bella comunque deve prendere atto dei suoi poteri ed imparare a controllarsi in modo efficiente. Difatti, viene accompagnata da Edward nella sua prima battuta di caccia ed incredibilmente riesce a tenere a bada la sua sete di sangue. Nel frattempo, Renesmee sembra fare sfoggio di una crescita accelerata e riesce anche a dimostrare un potere unico, vale a dire trasmettere i pensieri con un solo tocco. In questo contesto comunque, Edward, la sua famiglia e Bella dovranno proteggersi dall’attacco dei Volturi, che vogliono spazzare via i propri nemici. Ne seguirà una lotta senza pari dove gli eroi dovranno impegnarsi al massimo per sconfiggere gli avversari e proteggere la razza umana.

Video, il trailer di The Twilight 5 – Breaking dawn parte 2





