The Twilight saga Breaking Dawn parte 1/ Video, su Italia 1 film con Robert Pattinson

Pubblicità

The Twilight saga Breaking Dawn parte 1 va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 1 maggio, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2011 da diverse case cinematografiche con la distribuzione ai botteghini che è stata curata dalla Eagle pictures. La regia è stata affidata a Bill condon con soggetto tratto dal romanzo scritto da Stephenie Meyer mentre la sceneggiatura è stata rivista da Melissa Rosenberg. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Guillermo Navarro, le musiche della colonna sonora sono state composte da Carter Burwell e nel cast sono presenti Kristen Stewart, Robert Pattinson, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Nikki Reed e Kellan Lutz.

Pubblicità

The Twilight saga Breaking Dawn – parte 1, la trama del film

Ecco la trama di The Twilight saga Breaking Dawn – Parte 1. Edward e Bella sono riusciti finalmente a coronare il loro sogno d’amore sposando si è una bellissima cerimonia che si è tenuta all’interno della casa dei Cullen. Una cerimonia alla quale somma ritardo anche preso parte Jacob il quale ha dovuto quindi mettere per sempre da parte il sogno di poter essere lui il marito della giovane ragazza. Inoltre Jacob avrà una violenta discussione con la stessa ragazza facendole presente come non sia assolutamente ottimale l’idea di dover diventare una vampira. Comunque alla termine della cerimonia nuziale i due giovani ragazzi possono finalmente partire per la loro luna di miele che si trascorre nei pressi di una meravigliosa e romantica isola al largo della Costa del Brasile.

Pubblicità

I due possono quindi fare per la prima volta l’amore e visto che Edward non ferisce fisicamente la ragazza come aveva sempre creduto e temuto decidono di farlo ripetutamente durante tutta la durata del soggiorno. Purtroppo un giorno la ragazza ha dei problemi di salute in particolar modo sviene ma dopo un’attenta analisi medica si scoprirà che si tratta soltanto di una gravidanza. La notizia dovrebbe essere salutata con soddisfazione e grande entusiasmo soprattutto dal marito ma qui si è altamente arrabbiato in quanto ben sapendo come si svolgerà la gravidanza e potrebbe comportare dei problemi di salute per la propria adorata moglie morte. I due rientrano velocemente nella loro residenza di famiglia per sottoporre la ragazza costanti monitoraggi in maniera tale da valutare l’opportunità di rinunciare la gravidanza. La situazione si dimostrerà molto complicata anche perché la ragazza vorrà portare avanti la sua gravidanza e diventare mamma mentre si è il marito che gli altri componenti della famiglia cercano di convincerla nel lasciar perdere. Insomma sarà una drammatica vicenda che avrà diverse ripercussioni che soprattutto è vedrà nuovi scontri anche al di fuori della famiglia Cullen.

Video, il trailer di The Twilight saga Breaking Dawn – Parte 1





© RIPRODUZIONE RISERVATA