The Undoing Le verità non dette/ Anticipazioni oggi 8 gennaio: in crisi Grace e Jonathan

The Undoing Le verità non dette, anticipazioni episodi oggi, 8 gennaio

Nicole Kidman e Hugh Grant insieme sul set come marito e moglie, una storia intricata e un giallo da risolvere, cos’altro potevamo desiderare di più in The Undoing Le verità non dette? Questa è la serie che terrà impegnati gli abbonati Sky oggi, 8 gennaio 2021, e per tutta la notte fino a quando l’intricato giallo che sconvolgerà le vite dei protagonisti non sarà risolto. In realtà tutti gli episodi della serie saranno disponibili da stamattina on demand mentre chi vorrà gustarsi questa avventura questa sera potrà farlo seguendo la programmazione Sky Atlantic partendo dalle 21.15 e fino alle 3 del mattino. La miniserie è composta da soli sei episodi che andranno in onda di seguito e poi di nuovo in replica per tutta la notte fino a domani mattina. The Undoing Le verità non dette è tratta dal romanzo di Jean Hanff Korelitz Una famiglia felice e porta sullo schermo la coppia formata da Nicole Kidman e Hugh Grant rispettivamente nei panni della psicoterapeuta Grace Fraser e l’oncologo di successo Jonathan. A coronare la loro famiglia felice c’è il loro amato figlio Henry. La loro vita perfetta subisce un violento scossone quando proprio il dottore viene accusato di un orribile omicidio.

The Undoing Le verità non dette mette in crisi Grace e Jonathan

Una donna è stata uccisa e sembra che sia proprio lui il colpevole. Toccherà a Grace capire se quello che sta succedendo è reale o davvero il marito è vittima di qualcuno che vuole vendetta magari un paziente deluso o colpito da un grave lutto. Grazie a questa rivoluzione, però, Grace scopre una fitta rete di bugie che hanno tenuto insieme la sua vita, ma chi ha mentito e chi è l’assassino? Ancora una volta si continua a camminare sul sottile filo delle verità non dette, questo farà del marito un assassino oppure no? Ma chi è la vittima? Ad essere trovata morta è Elena Alves (Matilda De Angelis) proprio nel momento in cui Jonathan sembra essere sparito nel nulla quasi per la paura di essere scoperto e arrestato. La vittima è in qualche modo vicina al dottore e alla sua famiglia isto che è la madre di un compagno di scuola di Henry. I Fraser nascondono davvero qualcosa e perché l’oncologo è sparito nel nulla? E’ anche lui una vittima o è solo il carnefice di questa storia? Lo scopriremo solo dopo la lunga maratona che ci attende oggi (on demand) o questa sera seguendo la programmazione di Sky Atlantic. La risposta arriverà solo nel gran finale?



