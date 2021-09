The Undoing Le Verità non Dette/ Anticipazioni: quel bacio tra Matilda De Angelis e Nicole Kidman

The Undoing – Le Verità non Dette: in onda gli episodi con il bacio di Matilda De Angelis e Nicole Kidman

Martedì 7 settembre, in prima serata, Tv8 trasmette i primi episodi della serie The Undoing – Le Verità non Dette. Protagonista del thriller, tratto dal romanzo di Jean Hanff Korelitz è Nicole Kidman. Al suo fianco ci sono Matilda De Angelis e Hugh Grant. Gli episodi in onda questa sera sono attesissimi dal pubblico. Tra le scene ci sono quelle che hanno come protagonista Matilda De Angelis con il suo nudo e il bacio con Nicole Kidman. La serie ha ottenuto un grandissimo successo e racconta la storia di Grace Fraser, interpretata da Nicole Kidman.

Psicoterapeuta affermata,Grace vive a New York con il marito Jonathan (Hugh Grant) e Henry (Noah Jupe). La vita apparentemente tranquilla e perfetta di Grace viene distrutta quando il marito scompare nel nulla. Giorno dopo giorno, la vita di Grace viene sconvolta da una serie di rivelazioni rendendosi conto di non conoscere affatto il marito.

The Undoing – Le Verità non Dette: anticipazioni puntata 7 settembre

Il primo episodio della serie The Undoing – Le Verità non Dette, in onda questa sera, s’intitola “Tutto si sgretola”. Grace, durante un’asta di beneficienza, incontra Elena, una donna misteriosa che incontrerà altre volte. Tutto cambia quando il corpo di Elena viene ritrovato nel suo laboratorio dal figlio Miguel. Una morte che cambia tutta la vita di Grace che si ritrova a vivere un incubo perchè il marito, accusato dell’omicidio, scompare nel nulla.

Nel secondo episodio dal titolo “Senza lasciare traccia”, Grace non riesce ad avere notizie del marito. La preoccupazione di Grace aumenta quando le indagini della polizia si concentrano sulla sua famiglia. Il marito di Elena, infatti, ha un alibi e Jonathan diventa il maggior indiziato. Grace comincia a temere per la propria famiglia e per proteggere il figlio dalle intromissioni della stampa, si rifugia nella casa sul lago dove, dopo la visita del marito, tutto cambia.

