The Untouchables storia vera: Brian De Palma porta sullo schermo l’impresa di Eliot Ness, il giovane che riuscì a incastrare Al Capone nel 1931.

The Untouchables storia vera: Brian De Palma racconta la storia di Eliot Ness

The Untouchables è una storia vera? La risposta è sì. Si tratta di una pellicola ispirata alla biografia di Eliot Ness, agente federale che riuscì nel 1931 a catturare Al Capone. L’uomo scrisse un’autobiografia di successo, e proprio da questa è tratto il film del 1987, dove Kevin Costner interpreta proprio Ness. Il regista Brian De Palma racconta la storia del ventottenne che grazie ad una meticolosa operazione incastrò il mafioso statunitense. Impegnato nella lotta alla criminalità organizzata si impegnava con i suoi undici federali (gli intoccabili, appunto) a combattere la corruzione.

Dunque, The Untouchables è il film che riesce a portare sullo schermo una delle storie più incredibili degli anni del proibizionismo, periodo molto particolare dopo la grave depressione economica. Eliot Ness, appena ventottenne, era riuscito in una delle imprese più assurde di quegli anni. In particolare, durante il proibizionismo il potere andava ancor più alla mafia che controllava il traffico alcolico di tutta Chicago. The Untouchables comincia con una scena in cui una giornalista chiede ad Al Capone perchè non si dichiara sindaco.

The Untouchables, cast e un attore inaspettato

In The Untouchables troviamo Robert De Niro che interpreta Al Capone, seguito da un cast incredibile: Sean Connery nei panni di Jim Malone, Kevin Costner che interpreta Eliot Ness, Andy Garcia che ricopre il ruolo di George Stone mentre Oscar Wallace è interpretato da Charles Martin Smith. David Mamet è lo sceneggiatore della pellicola, che ha costruito un film basandosi sui libri di Oscar Fraley e dello stesso Ness, il quale morì poco prima dell’uscita della sua stessa autobiografia, nel 1957. Successivamente, visto il successo del libro, fu conosciuto da tutti per la sua enorme impresa contro la mafia. Una chicca: Brian De Palma, il regista, fece recitare anche Albert H. Wolff, l’ultimo membro vivo degli Intoccabili, il quale ha contribuito a rendere il tutto ancor più realistico.