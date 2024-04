The Voice 2024, finale/ Diretta 5 aprile e vincitore: Pooh super ospiti della serata

The Voice senior 2024: anticipazioni e diretta finale 5 aprile

Venerdì 5 aprile 2024, dopo la pausa della scorsa settimana per la Via Crucis in occasione della Santa Pasqua, in prima serata su Raiuno, torna in onda The Voice senior. Antonella Clerici conduce l’attesissima finale di The Voice Senior 2024 al termine della quale sarà eletto il vincitore del talent show che, non solo ha vinto la gara degli ascolti, ma ha anche convinto il pubblico. Ultima sfida anche per i giudici che, dopo aver scelto i finalisti, questa sera, si metteranno a disposizione dei concorrenti per poter portare a casa la vittoria.

Per Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino sarà, così, una serata davvero speciale nel corso della quale, tuttavia, non avranno responsabilità sull’elezione del vincitore. A decretare la voce vincitrice di The Voice senior 2024, infatti, sarà il pubblico attraverso il televoto. Sul palco, oltre, ai concorrenti e ai giudici saliranno anche i Pooh, super ospiti della finalissima del talent show.

The Voice senior 2024: chi sono i finalisti

Chi sono i finalisti di The voice senior 2024 che, questa sera, durante la finale, si contenderanno la vittoria? Per il team di Loredana Bertè, sul palco del talent show di Raiuno ci saranno: Vittorio Centrone (in arte Lemuri il Visionario), Claudia Bruni e Sandro “Red” Bertoldini.

Gigi D’Alessio, per il proprio team, ha scelto di portare in finale Diana Puddu, Luca Minnelli e Benito Madonia; Clementino, invece, per la finale, ha puntato tutto su Sonia Davis, Giuseppe Maragno e Gianluca “John” Calzolari. Infine, Arisa punta alla vittoria di The voice senior 2024 con Bartolomeo Iossa, Donatella Pandimiglio e Mario Rosini.

Come vedere in diretta streaming The voice senior 2024

La finalissima di The voice senior 2024 sarà ricca di musica, emozione e colpi di scena. L’appuntamento è per le 21.30 su Raiuno quando Amadeus, al termine della nuova puntata di Affari tuoi, lascerà la linea ad Antonella Clerici. Come per tutti i programma Rai, tuttavia, è possibile seguire la finale del talent show anche in diretta streaming grazie a Raiplay, disponile sia come sito che come applicazione.











