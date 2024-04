The Voice Generations 2024, finale/ Diretta e vincitore: sfida a due manche senza televoto

The Voice generations 2024: anticipazioni e diretta finale 19 aprile

Venerdì 19 aprile, in prima serata, su Raiuno torna l’appuntamento con la simpatia di Antonella Clerici, padrona indiscussa della prima serata del venerdì ormai da mesi e che è pronta a regalare nuove emozioni al suo affezionato pubblico con la finale di The Voice generations 2024. Il talent show che, dopo anni di pausa, è tornato in tv con la versione senior con la conduzione della stessa Antonella, in questa stagione televisiva, sta dimostrando di aver conquistato l’affetto dei telespettatori che, dopo aver seguito con trasporto The voice Kids e The voice senior, venerdì scorso, hanno trascorso la serata sul divano per le blind auditions di The Voice generation.

Domenica In, Luca Marinelli The Voice fa piangere Mara Venier: retroscena mamma morta/ "Cantato per lei..."

Con Antonella Clerici, anche in questa nuova versione di The Voice, c’è sempre la solita e collaudata giuria composta da Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè che, questa sera, prima di lasciare la votazione nelle mani del pubblico in studio, dovranno compiere le ultime scelte.

I concorrenti della finale di The voice generations 2024

I concorrenti di The voice generations 2024 che hanno superato le blind audition, nel corso della finalissima in programma questa sera, dovranno affrontare due manche. Durante la prima manche, i giudici avranno la possibilità di riascoltare tutte le loro scelte per poi indicare la formazione da portare all’ultima, decisiva sfida nel corso della quale Clementino, Arisa, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè lasceranno il testimone al pubblico in studio che, attraverso un telecomando, potranno votare il preferito eleggendo così il vincitore. Per Arisa, sul palco, ci saranno Consuelo Orsingher, 48 anni, mental coach di Sondrio, con la figlia Alessandra di 14 anni, e il duetto formato dal siciliano Giuseppe Roccuzzo con la madre Giovanna. Gino Scannapieco, operaio napoletano di 42 anni, con la figlia Noemi di 18 anni, e la coppia costituita da Anna Danieli, trentaquattrenne insegnate di canto, e dalla sua allieva diciottenne Erika Chiericato sono le scelte di Clementino.

SONIA ZANZI, CHI E'?/ A Domenica In "The Voice Senior, esperienza che ti devasta l'anima e spezza le gambe"

Per il team di Gigi D’Alessio ci saranno i “Soul-Food Vocalist”, gruppo composto dai fratelli Francesco e Simone Capriglione, l’amica Antonella Parmentola e la moglie di Simone, Carmen Scognamiglio e il gruppo con Andrea Ambrosino, quindicenne di San Giorgio a Cremano e dalla madre, Raffaella, 50 anni, cantante lirica e sua insegnante di canto. Loredana Bertè, invece, porterà la coppia composta da Ornella Foti, 29 anni di Acireale, e dalla madre Lilla, 61 anni, vocalist per dieci anni al Festival di Sanremo e il trio pugliese composto da Nicolò Pantaleo, 40 anni, Gaia Gentile, 31 anni, e dal padre di lei, Giuseppe, ex poliziotto di 70 anni.

Concorrenti The Voice Generations: chi sono?/ Ecco la lista completa dei finalisti e le scelte dei coach

Come vedere in diretta streaming The voice generations 2024

La finalissima di The voice generations 2024 promette grandi emozioni, ma anche tanto divertimento grazie alle tante esibizioni musicali, ma anche alla simpatia dei giudici, sempre pronti a mettersi in gioco. Per vedere in diretta televisiva l’ultimo appuntamento con il talent show basta sintonizzarsi su Raiuno, a partire dalle 21.30. Per la diretta streaming, invece, è sufficiente collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA