The Voice Generations 2024, pagelle finale e vincitore/ Gino e Noemi al top, Soul-Food Vocalist che talento!

Eccoci con le pagelle di The Voice Generations 2024: chi ha vinto la finale? I voti ai super finalisti di questa edizione

Per le pagelle di The Voice Generations 2024 partiamo dal vincitore di questa prima edizione: la coppia padre e figlia formata da Gino Scannapieco e la figlia Noemi. Il duo guidato da Clementino sbaraglia la concorrenza, superando brillantemente la prima manche della finale e poi conquistando il pubblico al televoto nella finalissima. Con Vivo per lei di Andrea Bocelli e Giorgia, Gino Scannapieco e la figlia Noemi hanno dato spettacolo, esaltandosi su un palco che hanno padroneggiato con autorevolezza.

Tutto merito della loro complicità speciale e, in parte, anche di coach Clementino: voto 8. Scendiamo di un gradino, almeno, per il voto a Nicolò Pantaleo, Gaia Gentile e l’ex poliziotto Giuseppe. Il trio canta Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Sono a tutti gli effetti dei super-finalisti, ma soprattutto nel cavallo di battaglia ci saremmo aspettati un’interpretazione un po’ più graffiante. Voto 7.

Pagelle The Voice Generations 2024: il talento innegabile dei Soul-Food Vocalist

Il vincitore di The Voice Generations 2024, almeno nelle nostre pagelle, è rappresentato dal gruppo dei Soul-Food Vocalist. Gigi d’Alessio gli assegna Stand by me e Every break you take dei Police come cavallo di battaglia. “Loro potrebbero già girare il mondo. Dovrebbero già essere famosi, sono pronti”, dice convinto il coach partenopeo dopo la loro esibizione. Come dargli torto, effettivamente questo è un quartetto dalle mille qualità, capace di coinvolgere ed emozionare. Voto 8,5.

Voto sicuramente positivo anche per Consuelo Orsingher e la figlia Alessandra del Team Arisa. Madre e figlia cantano Brividi di Mahmood e Blanco, lo fanno a loro modo, reinterpretando con equilibrio e stile un pezzo non semplicissimo. Il risultato è convincente, ma non troppo. Anche in questo caso, come cavallo di battaglia, ci saremmo aspettati qualcosa di più incisivo. Voto 7. Per quanto riguarda i coach, Clementino firma la sua tripletta personale, avendo portato a casa con il suo team la terza vittoria da quando siede sulla mitica poltroncina rossa. Un dato inequivocabile: voto 9.

