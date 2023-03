The Voice Kids, 1a puntata/ Diretta: Antonella Clerici con il talento dei più piccoli

The Voice Kids, anticipazioni e diretta prima puntata

Sabato 4 marzo, in prima serata, debutta il talent show dedicato ai più piccoli. Dopo il grande successo di The Voice Senior 2023 che si è concluso con la vittoria di Maria Teresa Reale del team di Clementino, Antonella Clerici torna in onda con “The Voice Kids” la versione junior del talent show dedicata alle voci dei bambini. Esattamente come The Voice Senior, i protagonisti del nuovo talent show di Raiuno sono i concorrenti che provano a conquistare la fiducia dei giudici. Sul palco si esibiranno bambini dai 7 ai 14 anni. La formula è identica a quella della versione snior.

Ogni piccolo talento salirà sul palco per la classica “audizione al buio” durante la quale, con la sola potenza della voce, proverà a conquistare la fiducia dei giudici che sceglieranno i concorrenti basandosi esclusivamente sul timbro della voce.

The Voice Kids: come funziona il format

The Voice Kids si sviluppa in sole due puntate. Nel corso dell’appuntamento odierno, si svolgeranno le blind audition ovvero le audizioni al buio durante le quali saranno scelti i concorrenti. Tutti i piccoli talenti che saranno scelti da due o più giudici potranno liberamente scegliere il giudice da cui farsi seguire.

Al termine delle blind audtion, saranno scelti 3 giovani concorrenti per ciascun team che si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 11 marzo sempre in prima serata su Rai1 durante il quale sarà il pubblico in studio a decretare il primo vincitore di “The Voice Kids”.

La giuria di The Voice Kids

Squadra che vince non si cambia e, così, anche The Voice Kids avrà non solo la stessa conduttrice della versione senior ovvero Antonella Clerici, ma anche la stessa giuria. I giudici della versione junior del talent show di Raiuno sono Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri.

L’appuntamento con The Voice Kids, dunque, è per questa sera. Il talent, esattamente come tutti i programmi targati Rai, può essere seguito non solo in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.











