The Voice Kids 2023, 1a puntata/ Diretta, concorrenti e giudici: si parte con le Blind Auditions

The Voice Kids 2023: anticipazioni e diretta prima puntata

Il talento torna ad essere protagonista della prima serata di Raiuno che oggi, venerdì 24 novembre, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Affari Tuoi, trasmette la prima puntata della seconda edizione di The Voice Kids. Dopo il grande successo ottenuto con la versione senior e la prima edizione dedicata al talento dei bambini, Antonella Clerici torna al timone del talent show nel corso del quale tanti, giovani, aspiranti cantanti si presentano sul palco nel tentativo di conquistare i consensi dei giudici. Sono cinque le puntate di The Voice Kids 2023 durante le quali l’obiettivo è selezionare i veri talenti, ma anche emozionare con la musica.

Le prime tre puntate sono dedicate alle Blind Audition ovvero le classiche audizioni al buio. Come sempre, i coach, seduti di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti e dovranno girarsi basandosi solo sulla voce. Se più coach si gireranno, sarà il concorrente a scegliere il giudice da cui farsi seguire.

I giudici di The Voice Kids 2023

Antonella Clerici conferma in parte la stessa giuria di The Voice Senior e della prima edizione di The Voice Kids. Anche quest’anno, infatti, i piccoli concorrenti saranno seguiti da coach veterani della musica italiana come Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. La novità, infatti, è rappresentata da Arisa. I quattro giudici potranno scegliere i concorrenti da portare nella propria squadra basandosi sull’istinto, ma avranno a disposizione due, nuovi strumenti che renderanno iù spettacolare il meccanismo.

Con il “super Pass” potranno garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso di accedere direttamente alla finale mentre con il Super Blocco potranno impedire ad un altro coach di scegliere lo stesso concorrente.

Come vedere in diretta streaming The Voice Kids 2023

Per scoprire l’identità dei singoli concorrenti non resta che aspettare l’inizio della prima puntata di The Voice Kids 2023, visibile in diretta streaming in prima serata su Raiuno e in diretta streaming su Raiplay. Grazie al servizio streaming di Raiplay, The Voice Kids piò essere visto anche in un momento successivo alla diretta televisiva. Inoltre è possibile anche rivedere solo le singole esibizioni di tutti i concorrenti.

