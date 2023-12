The Voice Kids 2023, 2 puntata/ Diretta ed eliminati: ancora blind audition con Antonella Clerici

The Voice Kifd 2023: anticipazioni e diretta seconda puntata

Nuove emozioni, nuovi talenti e nuovi colpi di scena con The Voice Kids 2023 che torna in onda oggi, venerdì 1° dicembre, in prima serata, su Raiuno. Antonella Clerici, dopo l’ottimo debutto della seconda stagione del talent show dedicato ai bambini, torna ad accogliere i piccoli talenti che, con la loro voce, ma anche con la loro genuinità, sperano di conquistare la fiducia dei quattro giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino.

Esattamente come la prima puntata, anche quella di questa sera è dedicata alle Blind Autiion ovvero alle audizioni al buio che saranno protagoniste anche della terza puntata per poi lasciare spazio alle classiche sfide tra i concorrenti per decretare i finalisti. Cosa accadrà, dunque, questa sera?

I concorrenti della seconda puntata di The Voice Kids 2023

Bambini tra i 7 e 14 anni, accompagnati dalle proprie famiglie, saranno i protagonisti della seconda puntata di The Voice Kids 2023. Dopo il video di presentazione, Antonella Clerici lascerà loro il palco. Accompagnati da una band, cantando dal vivo, i piccoli talenti proveranno a far girare i giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino attraverso il semplice potere della loro voce.

Anche questa sera, i giudici avranno a disposizione il “Super Pass” con cui potranno garantire ad un concorrente l’accesso diretto alla finale e il “Super Blocco” con cui potranno impedire ad un collega di candidarsi per portare nella propria squadra un concorrente. Nella scorsa puntata, il super blocco è stato utilizzato da Gigi D’Alessio scatenando la dura reazione di Loredana Bertè.

Come vedere in diretta streaming The Voice Kids 2023

La seconda edizione di The Voice Kids 2023 è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico che ha la possibilità di vedere il talent show in diretta televisiva su Raiuno e in diretta streaming grazie al servizio offerto da Raiplay, disponibile sia come sito che come applicazione che può essere scaricata su smart tv, smartphone, pc e tablet.

