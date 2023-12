The Voice Kids 2023, 3a puntata/ Diretta ed eliminati: ultime blind auditions e formazione delle squadre

The Voice Kids 2023: anticipazioni e diretta 8 dicembre

The Voice Kids 2023 non si ferma e torna in onda anche in questo venerdì di festa, 8 dicembre. In prima serata, su Raiuno, nel giorno dedicato all’Immacolata Concezione, Antonella Clerici torna a condurre la terza puntata di The Voice Kids 2023. Dopo il grande successo ottenuto con i primi due appuntamenti grazie al talento dei piccoli concorrenti, ma anche all’empatia dei giudici, in primis Clementino, che non trattengono le lacrime di fronte alla storia dei piccoli, aspiranti cantanti, la seconda edizione di The Voice Kids è un vero successo non solo in tv, ma anche sul web.

Quella di questa sera è una puntata decisiva non solo per gli ultimi concorrenti che sperano di conquistare la fiducia dei giudici Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa ma anche per gli stessi giudici chiamati a completare le proprie squadre con le ultime blind auditions.

The Voice Kids 2023: chi sono i concorrenti della terza puntata

Chi sono i concorrenti della terza puntata di The Voice Kids 2023? Quello di questa sera è l’ultimo appuntamento dedicato alle blind auditions. I piccoli talenti, così, si esibiranno sul palco con i quattro giudici Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa girati di spalle che potranno scegliere gli ultimi componenti delle rispettive squadre basandosi solo sul timbro della voce e sull’emozione che i concorrenti riusciranno a trasmettere.

Anche questa sera, tutti e quattro i giudici avranno a disposizione due strumenti: con il Super Blocco potranno impedire ai colleghi di scegliere un concorrente mentre con il Super Pass potranno rendere magica la serata ad un concorrente regalandogli l’accesso diretto alla fiale del 22 dicembre, giorno in cui sarà il pubblico a decretare il vincitore della seconda edizione di The Voice Kids.

Come vedere The Voice Kids 2023

C’è molta attesa, dunque, per la terza puntata della seconda edizione di The Voice Kids 2023 che può essere seguita in tv, sintonizzando il televisore su Raiuno subito dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi e, in diretta streaming, grazie a Raiplay, disponibile sia come sito che come applicazione da scaricare per tutti i dispositivi mobili.

