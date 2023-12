The Voice kids 2023, semifinale/ Diretta e finalisti: le scelte di Clementino, Arisa, D’Alessio e Bertè

The Voice kids 2023: anticipazioni e diretta semifinale

Venerdì 15 dicembre, in prima serata su Raiuno, Antonella Clerici conduce l’imperdibile appuntamento con la semifinale di The Voice kids 2023. Dopo le prime tre puntate dedicate alle blind audition ovvero alle audizioni al buio, questa sera, i concorrenti che sono riusciti a superare la selezione, si sfideranno per conquistare un posto nella finalissima del 22 dicembre e che porterà all’elezione del vincitore della seconda edizione junior di The voice. Clementino, Arisa, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè hanno formato le proprie squadre scegliendo i concorrenti solo dopo aver sentito la loro voce.

THE VOICE KIDS 2023, 3A PUNTATA/ Diretta: Giada ultima concorrente di Loredana!

Ogni squadra è composta da sette concorrenti che, nel corso della semifinale, si sfideranno in due terzine, e per ogni terzina i coach dovranno selezionare il concorrente da portare alla finale. Al termine della semifinale saranno svelati i nomi dei tre giovani concorrenti per squadra che si sfideranno in finale.

Le squadre di The voice Kids 2023

Non è stato facile per Clementino, Arisa, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè formare le squadre scegliendo solo 7 concorrenti per squadra da portare alle fasi finali di The voice kids 2023. Sul palco, infatti, si sono presentati tantissimi talenti che sognano di avere un futuro nel mondo della musica. Come sono composte, dunque, le squadre? In quella di Arisa troviamo Alice, Michele, Emma, Martina, Elisa, Amelie e Emilia. Clementino ha scelto Emmenuele, Simone , Rita (Super Pass), Federico, Alex, Teresa, Giulia ed Emma.

THE VOICE KIDS 2023, 2A PUNTATA/ Eliminati, diretta: Elisa "rifiuta" Gigi e sceglie Arisa!

Nella squadra di Gigi D’Alessio, invece, troviamo Sara, Angelica, Mirko, Graziano, Luigi, Giuseppe, Lulù e, infine, nella squadra di Loredana Bertè abbiamo Giada, Nicole e Gabriele Desiree (super pass), Giacomo, Yari e Valentina.

Come vedere in diretta streaming The voice kids 2023

La semifinale di The voice kids 2023 è pronta ad emozionare il pubblico di Raiuno che può seguire il talent show condotto da Antonella Clerici non solo in tv, ma anche in streaming grazie a Raiplay dove è possibile seguire la diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva o in un momento successivo tramite sito o scaricando l’apposita applicazione.

Gigi D'Alessio a Loredana Bertè: "Ti blocco su Whatsapp!"/ "Scontro" a The Voice Kids: "Senza ritegno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA