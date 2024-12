The Voice kids 2024: anticipazioni e diretta quarta puntata

Venerdì 6 dicembre 2024, dopo il terzo appuntamento seguito la settimana scorsa da 3.716.000 spettatori col 23,81% di share, nel giorno del 61esimo compleanno di Antonella Clerici, in prima serata su Raiuno, torna in onda The Voice Kids 2024 con la quarta ed imperdibile puntata. Rispetto alla scorsa edizione, quella attualmente in onda prevede quattro puntate dedicate alle blind auditions che si concludono ufficialmente questa sera.

Nel corso della quarta puntata di blind auditions, Gigi D’Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè sono pronti a scegliere gli ultimi concorrenti per completare le squadre e portare avanti i piccoli talenti che, attraverso il solo potere della voce, hanno conquistato la fiducia dei coach. Quali concorrenti, dunque, riusciranno a conquistare gli ultimi posti disponibili nei quattro team?

I concorrenti della quarta puntata di The voice kids 2024

Durante i primi tre appuntamenti di The Voice kids 2024, sul palco, arriveranno bambini tra i 7 e 14 anni che proveranno a brillare e a superare l’audizione al buio grazie al solo potere della loro voce. Anche questa sera, la scelta dei concorrenti da portare avanti spetta ai quattro giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè che sono pronti ad emozionarsi non solo per la voce, ma anche per le storie dei piccoli protagonisti.

Anche questa sera potranno utilizzare il “Super Blocco” con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente e il “Super pass” con cui un concorrente avrà la possibilità di volare direttamente in finale. Chi ci riuscirà?

Come vedere in diretta streaming The voice kids 2024

La quarta puntata di The voice kids 2024 può essere vista in diretta televisiva, a partire dalle 21.30, su Raiuno al termine dell’appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Con Raiplay, invece, è possibile seguire la diretta streaming sia contemporaneamente a quella televisiva che in un momento successivo. Grazie a Raiplay, inoltre, è possibile rivedere le precedenti puntate o le singole esibizioni.