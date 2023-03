The Voice Kids, la finale/ Diretta streaming e concorrenti in gara: chi vincerà?

The Voice Kids, la finale su Rai 1

Questa sera, sabato 11 marzo, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la finale di “The Voice Kids”, la versione del talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Dopo il successo della terza stagione di “The Voice Senior”, Antonella Clerici e i quattro coach – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – sono tornati per due appuntamenti speciali dedicati ai giovanissimi.

Settimana scorsa nella prima puntata di “The Voice Kids” sono andate in scena le Blind Audition, le tradizionali “audizioni al buio”. I giudici, di spalle, hanno ascoltati i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Al termine della puntata ogni giudice ha scelto 3 talenti da portare alla finale, in cui sarà il pubblico in studio a decretare il primo vincitore di “The Voice Kids“.

I finalisti di The Voice Kids

Ecco i nomi dei 12 finalisti di “The Voice Kids“. Per la finale Loredana Bertè schiererà Mia Arnone (7 anni, da Castrofilippo, Agrigento), Fedora Copparosa (12 anni, da Corbetta, Milano), e Melissa Agliottone (12 anni, da Sant’Elpidio al Mare, Fermo). Il team di Gigi D’Alessio vedrà protagonisti Ilary Alaimo (14 anni, da Montedoro, Caltanissetta), Andrea Galiano (12 anni, da Coccaglio, Brescia) e Marta Maria La Rosa (12 anni, da Cosimo, Ragusa). Clementino porterà in finale Ranya Moufidi (12 anni, da Ciserano, Bergamo), Rosario Caci (9 anni, da Gela), e Zinnedine Fatnassi (12 anni, da Milano). Infine, i Ricchi e Poveri con Ginevra Dabalà (11 anni, da Loreggia, Padova), Vincenzo Alighieri (13 anni, da Oria, Brindisi) e Lorena Fernandez (12 anni, da Portico di Caserta). Al termine delle dodici esibizioni ciascun “coach” sceglierà quale concorrente far cantare ancora e, dopo queste quattro esibizioni, sarà il pubblico in studio a votare: chi sarà il vincitore della prima edizione di “The Voice Kids”?

The Voice Kids, come seguire la finale

La finale di The Voice Kids va in onda questa sera, alle 21:25. Oltre ad essere trasmessa in diretta su Rai 1, la trasmissione può essere seguita live su RaiPlay alla pagina della diretta di Rai 1. Al termine sarà disponibile on demand sulla pagina RaiPlay dedicata della trasmissione.











