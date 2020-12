The Voice Senior 2020/ Diretta e concorrenti: Clementino ruba la scena a tutti…

ANTICIPAZIONI THE VOICE SENIOR: SECONDA PUNTATA

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 4.483.000 spettatori pari al 19.77% di share, The Voice Senior torna in onda oggi, venerdì 4 dicembre. Antonella Clerici è pronta a raccogliere le emozioni e a raccontare le storie degli over 60 che, amanti della musica, dopo aver fatto altro nella vita, partecipano alla nuova versione del talent show che nel mondo ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori. Nella prima puntata della versione di The Voice dedicato esclusivamente agli over 60, sono stati tanti i concorrenti che si sono presentati sul palco conquistando giudici e pubblico non solo con la voce, ma anche con le loro storie personali. Durante il primo appuntamento del talent show di Raiuno, tra i concorrenti che sono piaciuti di più spicca Viviana Stucchi, la mamma di Luca Vismara che ha fatto cantare e ballare tutti con una canzone di Elettra Lamborghini. Cosa vedremo, invece, questa sera?

QUALI CONCORRENTI OGGI?

Atri concorrenti saranno i protagonisti della seconda puntata di The Voice Senior dedicato alle Blind Audition ovvero le audizioni al buio che andranno in scena anche la prossima settimana. Pensionati, appassionati di canto, cantanti che, non avendo trovato il successo, pur continuando a fare serate hanno svolto un altro lavoro, si presenteranno sul palco cercando di conquistare il sì dei giudici che, di spalle, si gireranno solo quando saranno colpiti dal timbro vocale. La settimana scorsa non sono mancati volti noti ai giudici come Gigi D’Alessio che ha riconosciuto Laura Grey per cui suonava quando, prima del successo, era solito animare con la sua musica i matrimoni.

LE SQUADRE DI THE VOICE SENIOR

Sono quattro i giudici di The Voice Senior che guidano così quattro squadre. Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine Carrisi hanno già scelto i primi componenti della propria squadra. Gigi D’Alessio ha in squadra Giancarlo Cajani, Elena Ferretti e Laura Grey. La squadra di Al Bano e Jasmine Carrisi, per il momento, è formata da Rita Mammolotti, Tony Reale e da Ann Harper. Viviana Stucchi, Pietro Dall’Oglio e Alan Farrington sono i concorrenti di Clementino mentre la squadra di Loredana Bertè è formata da Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino. Quali concorrenti riusciranno a conquistare la fiducia dei quattro coach?



