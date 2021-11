The Voice Senior 2021, 1a puntata/ Diretta e coach: new entry Orietta Berti, le novità della gara

The Voice Senior 2021: al via la seconda stagione

Questa sera, venerdì 26 novembre, prende il via la nuova stagione di The Voice Senior, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese. Al timone del programma ritroviamo Antonella Clerici che condurrà le otto puntate, tre in più rispetto alla scorsa edizione. Grande attesa per la new entry Orietta Berti, che entra far parte del team dei coach – al posto di Al Bano e della figlia Jasmine Carrisi – insieme a Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Novità anche nel meccanismo di gara: le prime 6 puntate saranno dedicate alle Blind Auditions. Nelle tradizionali “audizioni al buio” i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà la loro voce a conquistarli e fargli schiacciare il pulsante per girare la poltrona rossa. Se più coach si volteranno, saranno il concorrente a decidere a chi affidarsi.

THE VOICE SENIOR, REPLICA/ Vincitore Erminio Sinni e quella delusione per Al Bano

Il nuovo meccanismo del programma di The Voice Senior 2021

Al termine delle Blind, si passa alla fase Cut in cui i quattro coach saranno costretti a scegliere i 24 talenti – 6 per team – che passeranno al Knock Out, la semifinale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Ogni coach dovrà scegliere i 3 concorrenti del suo team che accederanno alla finale, di venerdì 21 gennaio. Come sempre sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la seconda edizione di The Voice Senior. Il vincitore si aggiudicherà la possibilità di incidere, con l’etichetta discografica Universal, un vinile con le performance di The Voice Senior. Anche in questa seconda edizione di The Voice Senior, la protagonista assoluta sarà la musica: le esibizioni dei concorrenti renderanno omaggio a grandi nomi come Louis Armostrong, Pierangelo Bertoli, Lucio Dalla, Pino Daniele, Mia Martini, Domenico Modugno ed Ennio Morricone. Non mancheranno le esibizioni dei coach e i duetti con i concorrenti.

LEGGI ANCHE:

Erminio Sinni, vincitore The Voice Senior/ "Ho riscontrato un vivissimo affetto da parte della gente"Jasmine Carrisi "ho preso il Covid"/ Il padre Al Bano: "l’abbiamo dovuta segregare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA