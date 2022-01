THE VOICE SENIOR 2021-2022/ Knock Out, diretta semifinale: ultime selezioni per i coach

Diretta The Voice Senior 2021-2022, la semifinale

Questa sera, venerdì 14 gennaio alle 21.25 su Rai 1 torna The Voice Senior 2021-2022. Il talent show giunto alla sua seconda edizione è condotto da Antonella Clerici, che accoglie gli aspiranti concorrenti over 60, è ormai arrivato alle battute finali. Dopo le sei le sessioni di Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio”, e superata la “fase cut”, è arrivato il momento del Knock Out, la semifinale di The Voice Senior. Saranno solo 3 i concorrenti di ogni squadra che riusciranno ad accedere alla finale prevista per venerdì 21 gennaio in prima serata su Rai 1. Settimana scorsa, dopo aver selezionato 15 cantanti per team, i quattro giudici Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino hanno dovuto ridurre il numero dei componenti dei loto team, portandolo a 6. Chi saranno i 12 finalisti della seconda edizione di The Voice Senior?

Le squadre di The Voice Senior 2021-2022: i concorrenti ancora in gara

Vediamo le scelte fatte dai quattro giudici durante la “fase cut”. Orietta Berti ha scelto per il Knock Out Silvio Aloisio, Roberto Barocelli, Maria Gatti Pupa, Rosa Giannoccaro, Cosetta Gigli e Franco Tortora. Gigi D’Alessio ha decido si portare in semifinale Claudia Arvati, Lalo Cibelli, la coppia formata da Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Annibale Giannarelli, Carmen Marchese e Fabrizio Pausini. Clementino ha scelto Vittorio Bonetti, Marcella Di Pasquale, Luciano Genovesi, Arthur Miles, Pino Puggelli e Russel Russel. Infine, Loredana Bertè ha confermato Carlo Andreoli, Donata Brischetto, Lanfranco Carnacina, Michele Longo, Lina Savonà e Walter Sterbini. Tra di loro si nasconde il vincitore della seconda edizione di The Voice Senior: chi sarà? Ricordiamo che la prima edizione del talent show è stata vinta da Erminio Sinni.

