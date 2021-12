The Voice Senior 2021, 3a puntata/ Diretta e concorrenti: “vengo da Wuhan” è gelo!

The Voice Senior 2021, diretta terza puntata: commento live

Viene presentato a The Voice Senior il piacentino Roberto Barocelli. Già concorrente della prima puntata di “The Winner is” su Canale 5 è uno dei sei membri della rockband “Barock”. Questa sera si parte forte: tutti i quattro giurati si girano subito, anzi i cinque perchè anche Iva Zanicchi partecipa, in braccio a Clementino. L’ex conduttrice televisiva e politica compie dunque il salto dalla Mediaset alla Rai: dopo aver mancato l’esibizione a Ballando con le Stella, questa sera è a The Voice Senior e prossimamente anche a Sanremo. Barocelli sceglie “un’anima rock, Orietta Berti”. Un altro concorrente particolare: Xin Xun, cinese che viene da Wuhan che canta “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, anzi “Nel bu dipinto di bu”, come sembra cantare lui. Clementino si gira e scoppia a ridere, anche Orietta Berti si volta. “Vengo da Wuhan” è gelo in studio. Xin Xun duetta con Clementino che propone un freestyle ma sceglie di entrare in squadra con Orietta Berti (agg. di F.D. Zaza).

Ecco Diva Agata

Continuano le “Blind Auditions” di questa terza puntata di The Voice Senior. La nuovo concorrente in gara è Diva Agata Mogiovi in Bonafè, cantante cross-over già concorrente di The Voice Senior Germania nel 2019. La signora canta infatti in ben otto lingue. Questa sera la 62enne propone “What’s Up?” dei 4 Non Blondes. Si girano Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Clementino. Proprio la cantante di “Finchè la barca va” scende dalla poltrona per esibirsi in un duetto con la Bonafè. La scelta spiazza: “Clementino sei bono, Gigi per me rappresenti mio papà, io scelgo Gigi, mi spiace Orietta”. Arrivo uno scherzo per i giurati: Iva Zanicchi si esibisce con il suo brano “Io testarda”. La Bertè: “è stonata ma è una bella voce”. Gigi D’Alessio e Orietta Berti invece la riconoscono subito e si girano accogliendola. E’ standing ovation a fine performance (agg. di F.D. Zaza).

Carmen Marchese e Mauro Goldsand

La prima concorrente della terza puntata di The Voice Senior è Carmen Marchese, nativa di Gela ma residente a Sesto San Giovanni. Il brano scelto è “Urlo e non mi senti” di Alessandra Amoroso. Si parte forte: si girano tutti i giurati e la battaglia per convincerla è subito frenetica. Anche questa concorrente sceglie di entrare nel team di Gigi D’Alessio. Sarà lui a completare per primo la squadra? Si va avanti ed è il turno di Mauro Goldsand, interprete e autore di sigle tv tra cui “Carletto il principe dei mostri”, “Chobin” e “Mr. baseball”. Si girano tutti i giurati dopo pochissimi secondi con Clementino che assieme al concorrente canta proprio la sigla di Carletto. Tutti lo vogliono ma lui confessa di avere già in mente da mesi la sua scelta: Mauro entra nella squadra di Loredana Bertè (agg. di F.D. Zaza).

Antonella Clerici in abito total black

E’ iniziata la terza puntata di The Voice Senior. Antonella Clerici in abito total black con paillettes accoglie i telespettatori di Rai Uno e presenta la giuria. Al centro della puntata, una nuova sessione di Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” tipiche del programma. Obiettivo degli aspiranti concorrenti, ancora una volta quello di conquistare almeno uno dei giudici, tra Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino, attraverso l’unico strumento che hanno a loro disposizione: la voce. Ad accogliere i cantanti, infatti, i quattro coach girati di spalle: solo quello che deciderà di voltarsi si aggiudicherà il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, la scelta passerà al concorrente, che deciderà a chi affidare il proprio percorso. La puntata potrà sarà sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia (agg. di F.D. Zaza).

Le squadre

Inizia tra pochi minuti la terza puntata di The Voice Senior. Dopo le ottime impressioni destate nelle prime due apparizioni, tornano in scena i quattro giurati, pronti a valutare le prove dei più talentuosi over 60. Sempre con la conduzione di Antonella Clerici, il programma si svolgerà in otto puntate, tre in più rispetto all’edizione precedente. Il team dei coach rimane confermato con la presenza di Gigi D’Alessio, Loredana Berté e Clementino, ma c’è una new entry: Orietta Berti. Nella seconda puntata, Orietta Berti si è aggiudicata Cosetta Gigli e Franco Tortora, Loredana Berté ha scelto Stefania Castelli, Michele Longo, Pasqualina Piludu ed Ezio Turchetti, mentre Gigi D’Alessio ha ottenuto Lalo Cibelli, Annibale Giannarelli e Fabrizio Pausini. Infine, Clementino ha portato nel suo team Marcella Di Pasquale e Giuseppe Mariniello. Chi saranno i prossimi a entrare a far parte delle squadre dei coach? (agg. di F.D. Zaza)

The Voice Senior 2021, terza puntata Blind Auditions

Questa sera, venerdì 10 dicembre, alle 21.15 su Rai 1 va in onda il terzo appuntamento con “The Voice Senior 2021”, il talent show giunto alla sua seconda edizione che premie le voci più belle over 60. Al timone ritroviamo Antonella Clerici che accoglierà i concorrenti prima di salire sul palco e conoscerà le loro storie. Al centro della puntata, la terza sessione di Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio”: chi riuscirà a conquistare i quattro giudici Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino? Il coach che deciderà di voltarsi si aggiudicherà il concorrente nella sua squadra, se più coach si volteranno sarà il concorrente a decidere in che team entrare. Le audizioni andranno avanti fino al 7 gennaio, poi ci sarà la semifinale (Knock out) e infine la finale del 21 gennaio 2022.

Le squadre di The Voice Senior 2021

Nella prima puntata di “The Voice Senior” Orietta Berti si è aggiudicata Maria Gatti, Rosa Gianocchiaro e Rossella Boni. Loredana Berté ha scelto Carlo Andreoli e Walter Sterbini, mentre Gigi D’Alessio ha preso nella sua squadra Ida Lertora, il duo Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Claudia Arvati ed Eddie Oliva. Infine, Clementino ha portato nel suo team Russel Russel e Vittorio Bonetti. Nella seconda puntata, Orietta Berti si è aggiudicata Cosetta Gigli e Franco Tortora, Loredana Berté ha scelto Stefania Castelli, Michele Longo, Pasqualina Piludu ed Ezio Turchetti, mentre Gigi D’Alessio ha ottenuto Lalo Cibelli, Annibale Giannarelli (voce della colonna sonora di “Lo chiamavano Trinità”) e Fabrizio Pausini. Infine, Clementino ha portato nel suo team Marcella Di Pasquale e Giuseppe Mariniello. Chi saranno i prossimi a entrare a far parte delle squadre dei coach?



