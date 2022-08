The Voice Senior 2021/ La replica delle semifinali: chi sarà eliminato?

The Voice Senior 2021: questa sera una nuova replica

In attesa della nuova stagione in cui cambierà sicuramente qualcosa in giuria per l’impegno di Orietta Berti come opinionista del Grande Fratello Vip 7, continuano le repliche di The Voice Senior 2021, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato ai talenti over 60 che, pur avendo fatto altri lavori, non hanno mai abbandonato la musica. Oggi, sabato 6 agosto, in prima serata, Raiuno trasmetterà la replica di una nuova puntata nel corso della quale saranno scelti i finalisti che si sfideranno, poi, nella prova finale del 27 agosto.

A giudicare tutte le esibizioni e a scegliere i concorrenti che meritano un posto nella finalissima sono come sempre i coach, parte fondamentale del talent show di Raiuno. In questa seconda edizione, tale compito è stato affidato a Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, riconfermati dopo la prima edizione e Orietta Berti che ha preso il posto di Albano e della figlia Jasmine Carrisi.

The Voice Senior 2021: i concorrenti

Sono tantissime le persone che hanno provato a partecipare a The Voice Senior che ha avuto un grandissimo successo sia con la prima che con la seconda edizione. Circa tremila i provini ricevuti e più o meno 300 i talenti che hanno avuto la possibilità di sostenere il provino dal vivo. Davanti ai giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè si sono presentati talenti arrivati da diverse parti del mondo come un cinese italiano e un cantante tunisino che risiede a Marsiglia.

Non sono mancati, poi, anche i genitori famosi. Dopo il padre di Giorgia che ha partecipato alla prima edizione, nella seconda edizione, sul palco, si è presentato anche il padre di Laura Pausini. In ogni puntata, poi, non mancano i momenti divertenti che hanno come protagonisti gli stessi giudici.

