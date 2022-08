The Voice Senior 2022/ Anticipazioni e concorrenti replica 20 agosto: ultimi talenti per i coach

The Voice Senior 2022, anticipazioni replica sesta puntata

Torna dopo una settimana di pausa l’appuntamento con le repliche di The Voice Senior. Questa sera, sabato 20 agosto 2022, Rai1 manda in onda la sesta puntata dell’ultima edizione di The Voice Senior condotta da Antonella Clerici. I quattro giudici Loredana Berté, Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Clementino tornano dunque in azione dopo una settimana d’assenza dovuta alla programmazione speciale di sabato scorso, dedicata al ricordo di Piero Angela con una puntata inedita di Superquark.

I quattro volti noti della musica italiana si preparano dunque a formare le loro squadre ufficiali in vista della finale. Ricordiamo, infatti, che al termine delle Blind Audition, i quattro coach dovranno selezionare i ventiquattro aspiranti talenti musicali – sei per team – che passeranno al Knock Out, ovvero la semi finale durante la quale i talenti si sfideranno con il proprio cavallo di battaglia. A questa seguirà poi la finalissima.

The Voice Senior 2022, concorrenti sesta puntata e come seguirla in streaming

Ma quali sono i concorrenti che si esibiranno questa sera sul palco di The Voice Senior? Ad esibirsi saranno: Remo Tedesco (Yes I Know My Way), Lanfranco Carnacina (Knockin’on Heaven’s Door), Romeo Rommy Dell’Amico (È la mia vita), Vanna D’Ambrosio (Nessun dolore), Luisa Malafarina (La notte), Pino Puggelli (Smoke on the Water), Liliana Tamborini (These boots are made for Walkin). Non qualificati: Rodolfo Banchelli, Mimmo Santi, Liza Lipari, Massimo Rastrelli.

Ricordiamo che la puntata di The Voice Senior in onda questa sera è visibile non solo in diretta su Rai1 ma anche sulla piattaforma streaming Raiplay, accessibile attraverso TV, Pc, tablet e smartphone. Ricordiamo, infine, che le altre puntate sono disponibili sulla stessa piattaforma.

