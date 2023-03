The Voice Senior 2023, finale/ Diretta e vincitore: ospite Fiorella Mannoia

The Voice Senior 2023, la finale su Rai 1

Questa sera, venerdì 3 marzo, va in onda alle 21.25 su Rai 1 la settima e ultima puntata di The Voice Senior 2023, il talent show condotto da Antonella Clerici, dedicato agli over 60. Settimana scorsa, durante la fase dei Knock Out – si sono esibiti i 24 semifinalisti: ogni giudice – Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri – ha dovuto scegliere tre finalisti per il proprio team. Ora, in occasione della finale, sarà il pubblico da casa a votare attraverso il televoto. Nella prima fase i dodici talenti finalisti si esibiscono in una cover assegnata dal loro coach. I quattro artisti più votati passano alla seconda fase, in cui presentano il proprio cavallo di battaglia. Al termine delle esibizioni il televoto viene chiuso e viene proclamato il vincitore della terza edizione di The Voice Senior. Fiorella Mannoia sarò ospite della finale del talent show.

I finalisti di The Voice Senior 2023

Settimana scorsa Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri hanno dovuto ridurre il numero dei componenti delle loro squadre, portandolo a tre. Ecco come sono formati al momento i quattro team di The Voice Senior 2023. La squadra di Gigi D’Alessio è composta da Marco Rancati, Lisa Maggio e Claudio Morosi; il team di Loredana Bertè è formato da Lisa Manosperti, Ronnie Jones e Aida Cooper. Il team di Clementino è composto Alex Sure, Maria Teresa Reale e Minnie Miniprio. Infine nel team dei nuovi arrivati i Ricchi e Poveri – Angelo Sotgiu e Angela Brambati – troviamo Emilio Paolo Piluso, Mario Aiudi e Stefano Borgia. Chi tra loro sarà il vincitore di The Voice Seniore 2023? Per il vincitore la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica ‘Universal Music’.

