Diretta finale The Voice Senior 2025 e commento live: Monica Bruno rompe il ghiaccio alla grande

La finale di The Voice Senior 2025 ha inizio con una delle finaliste di Arisa. Lei è Monica Bruno, 60 anni di Lecce, che dopo un filmato che ricapitola la sua avventura nello show di Rai Uno sale sul palco e si esibisce sulle note di ‘Una ragione di più’ di Ornella Vanoni. Grandi applausi per lei da pubblico e giuria, che poi si esprime sull’esibizione. La prima è la sua coach, che dichiara: “Hai fatto tremare la terra, sei stata fantastica! Io ho visto in te, in questo periodo, la risposta di una leonessa, una cosa bella.”

Il secondo ad esibirsi è Luigi Lusi, finalista della squadra di Clementino. Anche nel suo caso un filmato riassume il percorso fatto fino alla finale e la sua gioia per aver ottenuto l’accesso. Sale quindi sul palco e si esibisce sulle note di ‘Don’t stop me now’ dei Queen. Complimenti anche per lui. (Aggiornamento di Anna Montesano)

The Voice senior 2025: anticipazioni finale 11 aprile

L’attesa è finita. Oggi, venerdì 11 aprile, in prima serata, Raiuno trasmette l’attesissima finale di The Voice Senior 2025 che, ogni settimana, ha vinto la sfida degli ascolti. Dopo aver annunciato la finalissima di The Voice durante la puntata odierna di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici, questa sera, torna in onda per regalare nuove emozioni musicali e di vita ai telespettatori. Rigorosamente in diretta, Antonella Clerici sarà accompagnata da quelli che sono stati i suoi compagni d’avventura ovvero Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Dopo le prime, sei puntate dedicate alle blind auditions e dopo la semifinale durante la quali i quattro coach hanno dovuto fare le ultime, decisive e difficile scelte scegliendo i dodici finalisti, questa sera, i quattro giudici saranno semplici spettatori perché il compito di scegliere il vincitore spetterà al pubblico con il televoto.

The Voice Senior 2025: cosa accadrà in finale

I protagonisti indiscussi della finale di The Voice Senior 2025 sono i dodici finalisti che, in diretta, accompagnati dalla band del talent show di Raiuno, si esibiranno sulle note dei brani scelti per loro dai quattro coach. Per tutta la settimana, i finalisti si sono preparati con i loro consigli per poter vivere un’esperienza unica sul palco di Raiuno sperando di poter portare a casa la vittoria e la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica ‘Warner Music Italia’.

Protagonisti della serata saranno comunque anche i coach che si esibiranno a loro volta e regaleranno momenti unici ai concorrenti e al pubblico, impaziente di scoprire il nome del vincitore. Sarà, dunque, una serata davvero imperdibile e ricca di emozioni.

Come seguire in diretta streaming The Voice Senior 2025

La finale di The Voice senior 2025 può essere seguita in diretta televisiva, a partire dalle 21.30, su Raiuno. Al termine di Affari tuoi, Antonella Clerici accoglierà per l’ultima volta il pubblico del talent show che può essere seguito anche in diretta streaming, contemporaneamente a quella televisiva o in un momento successivo, collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.