The voice senior 2025, le pagelle e i voti: Patrizia vincitrice della finale

E’ stata una finale tutta al femminile quella di The Voice Senior 2025, almeno per quanto riguarda i super finalisti che si sono contesi fino alla fine il titolo di questa edizione. Alla fine è Patrizia ad aggiudicarsi il mitico trofeo, ottenendo un posto di rilievo anche nelle nostre pagelle. Con Oggi sono io di Alex Britti ha tirato fuori una passione straordinaria, lasciando il segno e colpendo dritto al cuore. “Non ho mai vinto nulla nella vita, sono strafelice e mi sento un’altra. Grazie. Sono felice”, ha detto e ripetuto orgogliosa di se stessa e del suo percorso. Come darle torto, ha dimostrato che la musica non ha età. Voto finale nelle pagelle 8,5.

A noi è piaciuta moltissimo anche Maura, concorrente dalla voce raffinata ed elegante. Per la finale di The Voice Senior 2025 ha scelto “La Vie en Rose” di Édith Piaf, un brano difficile ma adeguato al suo talento e alla sua voglia di superarsi. Voto 8,5.

The voice senior 2025, le pagelle della finale: Graziella e Monica due super finaliste

Tra le altre super finaliste di The Voice Senior 2025 ci sono Graziella e Monica. Graziella si è superata, cantando con grande trasporto e precisione vocale Ancora di Eduardo de Crsecenzo. Ha alzato l’asticella con un’esibizione davvero da stropicciarsi gli occhi. Il pubblico glielo ha riconosciuto a suon di applausi, indipendentemente dal fatto che alla fine non abbia vinto. Ottimo percorso comunque, voto 9.

Giudizio simile per l’altra concorrente finalista, Monica, che ha dato voce alle sue emozioni con “Una ragione di più” di Ornella Vanoni. Anche qui il voto è molto alto, perché questa concorrente ci ha saputo coinvolgere ed emozionare, ma anche ricordato che spesso i talenti si nascondono fuori dalla tv e dal grande schermo. Lei ne è un esempio perfetto. Voto 9.