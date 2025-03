Diretta The Voice Senior 2025, quarta puntata, e commento live

Per Annamaria Bove si girano D’Alessio e Loredana Bertè. La Bertè accetta l’invito di Annamaria a cantare Cosa ti aspetti da me? insieme. Tuttavia, la scelta, a sorpresa, non ricade su di lei bensì su Gigi D’Alessio. A calcare il palco di The Voice Senior 2025 è Marina, 61 anni. La donna racconta la sua storia con il marito Andrea 75 anni, i due cantano insieme da 40 anni, tocca ora a loro salire sul palco di The Voice. Cantano, fianco a fianco, Time of my life, tratto da Dirty Dancing. Per loro si gira Clementino che li prende nel suo team.

Claudio Maggio 75 anni di Milano, è il prossimo cantante. Per 20 anni ha abitato in via Gluck, che ricorda con nostalgia nel corso del filmato di presentazione. Una via, d’altronde, molto nota per la canzone di Adriano Celentano. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Quattro sì per Danilo che sceglie Arisa

Inizia la quarta puntata di The Voice Senior 2025 con le nuove Blind Audition. Il primo ad esibirsi sul palco è Danilo Grimieri De Ioanni, 60 anni di Roma, un ex primo luogotenente dell’esercito che racconta alcuni degli orrori vissuti nelle sue missioni. Grandissima esibizione per lui sulle note di ‘Unchain My Heart’ di Joe Cocker, tanto che per lui si girano tutti e quattro i giudici. La scelta di Danilo ricade su Arisa.

Annamaria Bove, di Capralba 65 anni provincia di Cremona, è la prossima concorrente che proverà a conquistare i giudici. Annamaria ha raccontato un curioso retroscena della sua vita, doveva partecipare a Castrocaro ma il padre glielo impedì. La canzone scelta è Cercami, di Renato Zero. (Aggiornamento di Anna Montesano)

The Voice Senior 2025: anticipazioni puntata 14 marzo 2025

Venerdì 14 marzo, in prima serata, torna in onda Antonella Clerici con una nuova puntata di The Voice Senior 2025, il talent show dedicato agli over 60 che, sul palco del talent show di Raiuno, si mettono in gioco puntando tutto sulla propria voce. Materna, disponibile e molto accogliente, Antonella Clerici accoglie i concorrenti che, accompagnati da parenti e amici, prima si raccontano e poi vivono la grande esperienza del palco. Con la conduttrice, i protagonisti non saranno solo i concorrenti, ma anche i giudici Clementino, Gigi D’Alessio, Arisa e Loredana Bertè che, oggi, proveranno a trovare gli ultimi talenti per la propria squadra.

In ogni puntata, sul palco di The Voice Senior 2025, si sono presentati non solo concorrenti comuni, ma anche famosi come Anna Oxa e Claudio Santamaria. Non è da escludere la presenza di un ospite speciale anche nell’appuntamento odierno con il talent show.

The Voice senior 2025: le blind auditions

Ultime blind audition nella puntata di The Voice Senior 2025 in onda questa sera. Gli ultimi concorrenti proveranno a salire sul palco per conquistare il sì dei giudici che, basandosi solo sull’ascolto della voce, sceglieranno gli ultimi concorrenti da portare in squadra. Anche questa sera, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino potranno utilizzare due strumenti ovvero il tasto “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente, e il tasto “Seconda Chance” che consentirà a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente che non ha superato inizialmente l’audizione.

In questa puntata, i giudici sceglieranno i tre concorrenti da portare avanti nella gara per poter arrivare alla finale. Per gli ultimi concorrenti, far girare il sì e ottenere il loro sì, non sarà affatto facile.

Come seguire in diretta streaming The Voice Senior 2025

La nuova puntata di The Voice Senior 2025 può essere seguita in diretta televisiva oggi, a partire dalle 21.30 su Raiuno. Al termine di Affari Tuoi, Stefano De Martino darà la linea ad Antonella Clerici e ai concorrenti del talent show che può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.