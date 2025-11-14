The Voice Senior 2025 debutta su Raiuno oggi, venerdì 14 novembre, con la prima puntata: le anticipazioni di quello che accadrà.

Dopo giorni di annunci, l’attesa è ufficialmente terminata perché oggi, venerdì 14 novembre, in prima serata, torna The Voice Senior con l’edizione 2025 che promette di divertire ma anche di sorprendere grazie alle numerose novità. Sin dalla prima edizione, The Voice Senior ha conquistato il pubblico per la genuinità dei concorrenti ma anche per il loro talento. Punto fermo della trasmissione è la presenza di Antonella Clerici che, prima di lasciare i concorrenti sul palco, li accoglie dietro le quinte per incoraggiarli e supportarli per poi emozionarsi insieme alle famiglie che li accompagnano.

Anche nell’edizione 2025, Antonella Clerici torna a ricoprire il ruolo di padrona di casa e, al suo fianco, ci sarà una squadra in parte confermata e in parte rinnovata. Dopo la scelta di Gigi D’Alessio di lasciare il talent show, infatti, in giuria, sono arrivati due, nuovi giudici.

The Voice Senior 2025: cosa accadrà nella puntata del 14 novembre

La prima puntata di The Voice Senior 2025 presenterà le due novità della giuria ai telespettatori. Accanto alle confermatissime Loredana Bertè che, da regina del rock, è spesso scelta da chi ama quel genere, e ad Arisa che, accanto ad una vena romantica e sognatrice, nasconde anche un lato ironico, tornerà anche Clementino che, nelle precedenti edizioni, per la propria squadra, non ha scelto solo rapper. Negli anni scorsi, insieme a Gigi D’Alessio, ha dato spesso vita a simpatici siparietti che torneranno anche quest’anno seppur con un altro giudice. La quota campana, infatti, resta invariata perchè in giuria arriva Rocco Hunt che, insieme a Clementino, forma un’unica squadra.

Spazio, poi, all’ultima novità dell’edizione ovvero Nek che, dopo aver scalato le classifiche e aver ricoperto il ruolo di conduttore, è pronto a cimentarsi anche in quello di giudice. Questa sera, saranno le blind audition ovvero le audizioni al buio, ad animare la puntata. Dopo aver ascoltato la voce dei concorrenti sul palco, i giudici potranno decidere se girarsi o meno. Qualora siano scelti da più coach, spetterà ai concorrenti scegliere la squadra.

Come vedere in diretta streaming The Voice Senior 2025

L’appuntamento per la diretta televisiva di The Voice Senior 2025 è per le 21.30 anche se tutto dipenderà da quando si concluderà la puntata di Affari tuoi al punto che Antonella Clerici ha chiesto a Stefano de Martino di non allungarsi troppo. In alternativa, però, si può seguire il talent show in diretta streaming su Raiplay dove, poi, saranno caricate tutte le puntate.

