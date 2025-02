The Voice Senior 2025, diretta 21 febbraio e commento live blind audition

Tutto pronto per le blind audition di The Voice Senior 2025. Antonella Clerici torna in prima serata su Raiuno con il suo programma di punta. Ad accompagnarla in questa nuova edizione, sono più che confermati i coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino. Il pre-puntata è una ode alla padrona di casa, fresca della co-conduzione sanremese al fianco di Carlo Conti. Questa sera, venerdì 21 febbraio, scopriamo i nomi dei primi concorrenti di quest’anno, grandi storie e talenti che meritano una seconda chance.

Apertura trionfale per Antonella Clerici, che lancia subito un bel messaggio al pubblico e ai suoi ospiti: “Musica e belle canzoni non hanno età”. “La mia allegra combriccola del venerdì sera sta per arrivare…”, preannuncia poi la presentatrice. The Voice Senior 2025 sta per iniziare davvero! (Agg.Jacopo D’Antuono)

The Voice Senior 2025: anticipazioni prima puntata 21 febbraio

Dopo il grande successo ottenuto con The Voice Kids oggi, venerdì 21 febbraio 2025, torna in onda The Voice Senior. Quella che comincia questa sera è la quinta edizione del talent show condotto da Antonella Clerici che torna ad emozionarsi e a fare compagnia al pubblico di Raiuno dopo l’esperienza vissuta sul palco del Teatro Ariston accanto a Carlo Conti durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025. Squadra che vince non si cambia e, così, anche per la quinta edizione di The Voice Senior, accanto ad Antonella Clerici, ci sarà la stessa giuria.

Ad ascoltare le voci dei concorrenti per formare le quattro squadre saranno, come sempre, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino che, nel giudicare i vari concorrenti, si lasceranno spesso andare alle emozioni duettando anche con le voci che si presenteranno sul palco.

The Voice Senior 2025: blind auditions nella prima puntata

La prima puntata di The Voice Senior 2025 è dedicata alle Blind Auditions ovvero alle audizioni al buio. Tutti i concorrenti si esibiscono con i giudici voltati di spalle che dovranno sceglierli basandosi solo sul timbro di voce. Se più coach si volteranno, sarà il concorrente a decidere in quale team gareggiare.

Anche quest’anno i coach avranno due “armi” durante le “Blind Auditions” per portare nella propria squadra un concorrente: il tasto “Blocco”, che impedisce a un altro coach di scegliere il concorrente, e il tasto “Seconda Chance” che consentirà a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo. Al termine della sesta e ultima puntata di “Blind”, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti divisi in quattro squadre.

Come vedere in diretta streaming The Voice Senior 2025

Musica, emozioni e tanto divertimento sono gli ingredienti di The Voice Senior 2025 che può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30 ovvero al termine dell’appuntamento quotidiano con Affari Tuoi. Per seguire, invece, la diretta streaming del talent show di Raiuno basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione.