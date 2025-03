The Voice Senior 2025, diretta e commento live 21 marzo

Si conclude la quinta puntata di The Voice Senior 2025 coi coach che hanno quasi completato i rispettivi team. In ascesa Arisa, dopo aver preso le parti di Cristina che cantando Mina si è dimenticata il testo, bloccandosi all’improvviso. Al popolo del web non è passata inosservata la delicatezza e l’empatia di Arisa, che prontamente si è girata per salvarla ed incoraggiarla in queste blind auditions. “Arisa è unica: persona stupenda, come la sua voce”, scrive un fan sui social.

CONCORRENTI THE VOICE SENIOR 2025, CHI SONO/ Da Luigi a Cristina: Clementino si commuove e Arisa...

“E’ una gran bella persona”, rilancia un altro telespettatore dopo il bel gesto della coach. La quinta puntata si chiude con una bella esibizione in coppia tra Clementino e Loredana Bertè con “La mia banda suona il rock”. Le audizioni al buio tornano venerdì prossimo per il completamento delle squadre. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Chi è Luca Minnelli/ Il tenore pop lirico: dal successo a The Voice Senior all'amore delle figlie

The Voice Senior 2025, Cristina dimentica il testo della canzone ma…

Proseguono le blind audition di The Voice Senior 2025 e durante le varie esibizioni, ce n’è una che colpisce dritta al cuore. E’ quella di Cristina, concorrente di grande talento che – a causa delle troppe emozioni – dimentica il testo della canzone ‘Grande grande grande’. Antonella Clerici interviene tempestivamente per rincuorare la concorrente che, dopo un bel respiro, torna a cantare tra gli applausi del pubblico. Cristina lascia di sasso anche i giurati, con Arisa che non ci pensa due volte a girarsi e a chiamarla nella sua squadra.

CONCORRENTI THE VOICE SENIOR 2025: CHI SONO/ Da Claudio Maggio a Paolo Pietroletti

“La sensibilità di Arisa è veramente notevole”, scrive sui social una telespettatrice. “Si è emozionata ma ha un timbro di voce molto bello. Arisa, un cuore d’oro, ha fatto bene ad aiutarla”, commenta un altro utente. Insomma, Cristina ha fatto centro nonostante il piccolo incidente di percorso. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Luigi strega i coach di The Voice Senior 2025

La quinta puntata di The Voice Senior 2025 è partita sotto i migliori auspici con una nuova carrellata di concorrenti ricchi di talenti. Apre le danze Fabrizio, con “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti. Con la sua performance ci ha fatto rivivere la nostra adolescenza, coinvolgendo pubblico e coach. Applausi a scena aperta per il concorrente che conquista in primis Clementino, il quale mostra senza esitazioni i suoi occhi lucidi e la commozione.

“Bravo però a me non è piaciuto. Sembrava Tale e quale, ma quella è un’altra trasmissione…”, il commento negativo di un utente sotto il video dell’esibizione sui social. Avanti con Luigi, che coinvolge tutti i coach sulle note di “Che sarà” di Jimmy Fontana, una canzone particolarmente importante per il concorrente perché era del suo papà. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Antonella Clerici presenta nuovi talenti a The Voice Senior 2025

Torna The Voice Senior 2025 su Raiuno, con nuovi concorrenti pronti a divertirsi e a salire sul palco di fronte a Clementino, Arisa, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Le squadre si stanno formando, ma mancano ancora le ultimissime scelte dei coach per completare i team ed entrare nella fase clou dello show. Prima di introdurre i concorrenti e i talenti di questa quinta puntata, la padrona di casa, Antonella Clerici, dà la carica al pubblico e ai coach, con una piccola anticipazione sui protagonisti che vedremo all’opera questa sera.

“Molti di loro nella vita hanno rinunciato alla propria strada per seguirne altre, ma nessuno di questi talento ha mai perso la propria passione e infatti oggi sono pronti a ripartire!”, dice entusiasta la presentatrice. Tutto pronto, dunque: sul palco di The Voice Senior 2025 arrivano nuovi talenti. Chi entrerà in gioco? (Agg.Jacopo D’Antuono)

The Voice Senior 2025: anticipazioni puntata 21 marzo

Il venerdì sera, la musica torna protagonista della prima serata di Raiuno. Oggi, 21 marzo 2025, torna così l’appuntamento con The Voice Senior, il talent show giunto alla quinta edizione e che, settimana dopo settimana, vince la gara degli ascolti convincendo sempre di più il pubblico. Il merito è di una squadra vincente composta dalla conduttrice Antonella Clerici e dalla giuria composta da Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Parte integrante della trasmissione, inoltre, è la presenza di concorrenti che si mettono totalmente in gioco raccontando la propria storia e sfoggiando un indiscutibile talento. Dopo le prime quattro puntate dedicate alle Blind Auditions, anche la quinta puntata, in onda oggi, sarà dedicata ancora alle audizioni al buio. Chi, tra i giudici riuscirà a concludere la propria squadra?

The Voice Senior 2025: le blind auditions del 21 marzo

Sul palco di The Voice Senior 2025, nel corso della puntata in onda questa sera, over 60 che, nel corso della loro vita hanno svolto altri lavori dedicandosi alla musica solo come una passione, proveranno a convincere Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino a sceglierli come concorrenti della propria squadra. Per farlo avranno solo il potere della voce.

I giudici, invece, avranno a disposizione due strumenti per impedire agli altri giudici di scegliere un concorrente e per permettere a chi non supera subito l’audizione di riprovarci. Potranno, infatti, utilizzare il tasto “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente, e il tasto “Seconda Chance” che consente a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo.

Come seguire in diretta streaming The Voice Senior 2025

The Voice Senior 2025 può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30, al termine di Affari Tuoi. Per seguire, invece, la diretta streaming del talent show condotto da Antonella Clerici è possibile collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobile.