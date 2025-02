The Voice senior 2025: anticipazioni e diretta puntata 28 febbraio

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata, oggi, venerdì 28 febbraio, in prima serata, Antonella Clerici torna a condurre The Voice senior 2025, giunto alla quinta edizione. Nel corso del primo appuntamento della nuova edizione, non sono mancate le emozioni con i concorrenti che si sono messi totalmente a nudo sul palco sfoggiando il potente dono della voce con cui hanno conquistato la giuria che, esattamente come nella precedente edizione, è composta da Clementino, Arisa, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè pronti a farsi la guerra per portare nella propria squadra le voci migliori.

Sul palco, accanto ai concorrenti, salgono anche le grandi voci della musica italiana che provano a mettere alla prova le capacità dei colleghi. Ospite speciale della prima puntata è stata Anna Oxa, riconosciuta immediatamente da Arisa. Chi sarà, invece, l’ospite di questa sera?

Le blind audition di The Voice Senior 2025: i concorrenti della seconda puntata

La seconda puntata di The Voice Senior 2025 avrà come protagonisti concorrenti over 60 che, dopo aver dedicato la propria vita al lavoro e alla famiglia, saliranno sul palco per vivere una serata speciale. Non mancheranno le toccanti storie di chi ha trovato nella musica una passione per dare un senso alla propria vita o un motivo per ricominciare dopo un periodo difficile. Pensionati, imprenditori, impiegati ma anche musicisti che non sono riusciti a conquistare il grande pubblico proveranno ad entrare nella squadra di Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

La giuria, inoltre, ha a disposizione due strumenti da poter utilizzare nel corso delle blind audition: il tasto “Blocco”, che impedisce a un altro coach di scegliere il concorrente, e il tasto “Seconda Chance” che permette ad ogni coach di far esibire nuovamente un concorrente che non ha superato l’audizione al buio concedendogli una seconda possibilità.

Come vedere in diretta streaming The Voice senior 2025

La seconda puntata di The Voice Senior 2025 sarà ricca di musica e divertimento ma non mancheranno le emozioni. Per viverle tutte, basta sintonizzare il televisore su Raiuno, a partire dalle 21.30 per seguire la diretta televisiva. Su Raiplay, invece, è disponibile la diretta streaming contemporaneamente alla diretta televisiva o successivamente.

