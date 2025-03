The Voice Senior 2025: anticipazioni puntata 28 marzo

Come ogni settimana, il venerdì di Raiuno è dedicato alla musica e al talento. Oggi, 28 marzo, in prima serata, torna così l’appuntamento con le grandi emozioni di The Voice Senior 2025. Dopo il grande successo ottenuto con The Voice Kids, Antonella Clerici è tornata con il talent show dedicato agli over 60 che, dotati di un vero talento che, per motivi diversi, non sono riusciti a coltivare, si regalano una serata speciale salendo sull’importante palco di Raiuno, pronti a stupire non solo il pubblico, ma anche i giudici. Settimana dopo settimana, il successo di The Voice Senior non si placa e il merito è sicuramente dei concorrenti, ma anche dei giudici.

La giuria della versione senior di The Voice, chiamata a scegliere i componenti delle quattro squadre, è composta dagli stessi giudici di The Voice Kids. A scegliere i concorrenti, dunque, sono Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè che, in ogni puntata, regalano anche aneddoti delle rispettive carriere.

The Voice Senior 2025: le blind auditions del 28 marzo

Dopo le prime cinque puntate, anche il sesto appuntamento con The Voice Senior 2025 è dedicato alle Blind Auditions ovvero alle audizioni al buio in cui i concorrenti, con il solo potere della voce, proveranno a strappare il sì ai giudici, tutti rigorosamente girati di spalle. I giudici, per scegliere i componenti delle squadre, hanno a disposizione due strumenti: il tasto “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente, e il tasto “Seconda Chance” che consente al giudice di dare un’altra possibilità al concorrente che non è riuscito a superare l’audizione al primo tentativo.

Al termine delle Blind auditions di queste sera, Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè sceglieranno i 24 concorrenti prescelti – 6 per team – che passeranno al “Knock Out” ovvero la semifinale.

Come seguire in diretta streaming The Voice Senior 2025

La nuova puntata di The Voice Senior 2025 può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30, al termine dell’appuntamento con Affari Tuoi. Con Raiplay, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione, è invece possibile seguire la diretta streaming sia della nuova puntata che delle precedenti.