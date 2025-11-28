The Voice Senior 2025 torna in onda oggi 28 novembre con una nuova puntata dedicata alle emozioni delle blind auditions.

Le emozioni delle blind audtions di The Voice Senior 2025 non sono ancora finite. La puntata di oggi, venerdì 28 novembre, del talent show di Raiuno, è dedicata alle classiche audizioni al buio che mettono a dura prova non solo i concorrenti ma anche i coach che, quando hanno dubbi, evitano di girarsi per poi pentirsi. Anche questa sera, ad accogliere tutti gli aspiranti concorrenti accompagnati da parenti e amici, ci sarà Antonella Clerici, sempre più empatica e accogliente nei confronti di chi, dopo aver dedicato tutta la vita ad un’altra professione, tornano ad emozionarsi con la musica che, in modo diverso, ha accompagnato tutto il loro percorso di vita.

Tra i concorrenti, tuttavia, capita spesso che ci siano anche professionisti della musica che, dopo aver suonato in giro per il mondo o in hotel, provano a salire su un palco importante come quello di The Voice per provare l’emozione di esibirsi davanti ad un grande pubblico.

The Voice Senior 2025: cosa accadrà nella terza puntata

Con il loro sorriso e il loro entusiasmo, Rocco Hunt e Clementino sono pronti a portare nella loro squadra i migliori talenti provando a rubarli al debuttante Nek ma anche alle veterane Loredana Bertè, scelta dagli amanti del rock e Arisa che, con la sua splendida voce e la sua umanità, riesce a conquistare spesso la fiducia dei concorrenti che, quando vengono scelti da più coach, hanno la possibilità di scegliere la squadra di cui far parte.

Anche oggi, girati di spalle, tutti i coach dovranno fare le proprie scelte affidandosi al proprio orecchio sperando di accaparrarsi i migliori talenti della serata. Di fronte ad una voce particolarmente interessante, potranno utilizzare anche il tasto Blocco impedendo agli altri coach di scegliere la stessa voce.

Le emozioni di The Voice Senior 2025 anche in diretta streaming

Serata di grande divertimento, di ricordi, ma anche di tanta musica per The Voice Senior 2025 che è seguitissimo non solo in diretta televisiva su Raiuno, ma anche sui social e su Raplay dove si possono rivedere in streaming sia le singole puntate che le esibizioni dei vari concorrenti.

