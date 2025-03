The Voice Senior 2025: anticipazioni puntata 7 marzo

Il successo di The Voice Senior 2025 continua e oggi, venerdì 7 marzo, il talent show torna in onda con la terza puntata. Al timone del programma ci sarà come sempre Antonella Clerici che accoglierà dietro le quinte i concorrenti raccontando la loro storia per poi accompagnarli sul palco dove, con il solo potere della voce, proveranno a convincere i giudici Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè a puntare su di loro. Alla giuria, infatti, spetta il compito di scegliere i concorrenti che formeranno i quattro team che, nella fase successiva alle Blind Auditions, si sfideranno per trovare il vincitore di The Voice Senior 2025.

Sul palco, ogni settimana, si presentano concorrenti sconosciuti, ma anche famosi. Durante la prima puntata, ha spiazzato tutti l’arrivo sul palco di Anna Oxa mentre nella scorsa puntata ha messo alla prova i giudici Claudio Santamaria. Chi arriverà, invece, questa sera?

I concorrenti e le armi dei giudici di The Voice Senior 2025

Tutti i concorrenti di The Voice senior 2025 sono over 60 e, nella maggior parte dei casi, hanno per la musica una semplice passione che, per le varie vicende della vita, non sono riusciti ad alimentare. Non mancano, tuttavia, anche professionisti della musica, soprattutto, insegnanti che, per una sera, salgono sul palco per vivere un momento speciale. Con i giudici girati di spalle, tutti i concorrenti provano a strappare il loro sì usando semplicemente la voce.

I giudici, dal canto loro, hanno a disposizione due mezzi per poter portare un talento nella propria squadra: il tasto “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente, e il tasto “Seconda Chance” che permette ai giudici di dare una seconda possibilità ai concorrenti che non sono riusciti a superare subito l’audizione al buio.

Come vedere in diretta streaming The Voice Senior 2025

La terza puntata di The Voice Senior 2025 è pronta a regalare grande divertimento ma anche emozioni ai telespettatori che possono seguire il talent show in diretta televisiva sintonizzando il televisore su Raiuno a partire dalle 21.30 o in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione che permette anche di rivedere le precedenti puntate o le singole esibizioni.

