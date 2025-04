The Voice Senior 2025: anticipazioni semifinale 4 aprile

Venerdì 4 aprile, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con The Voice Senior 2025 giunto alla semifinale. Dopo le sei puntate dedicate alle blind auditions durante le quali Gigi D’Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè hanno scelto i componenti delle squadre, Antonella Clerici conduce la penultima puntata del talent show che, ogni settimana, vince la sfida degli ascolti incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

La semifinale di The Voice Senior 2025 promette grandi colpi di scena ed emozioni ma anche sfide davvero complicate per i giudici che, dopo aver scelto, basandosi solo sulla voce, i concorrenti della propria squadra, saranno chiamati a fare scelte ancora più complicate per portare in finale solo tre concorrenti a squadra.

The Voice Senior 2025: le sfide della semifinale

Per i concorrenti è arrivato il tempo di affrontare il temuto “Knock out”, la Semifinale di “The Voice Senior”. Nella scorsa puntata, i coach hanno dovuto operare dei tagli scegliendo solo 6 concorrenti per squadra da portare in semifinale. Questa sera, nel corso della penultima puntata del talent show, ogni concorrente avrà la possibilità di esibirsi per l’ultima volta per convincere il proprio giudice a far parte del team di 3 cantanti che si esibirà nella finale, in onda venerdì 11 aprile.

Anche questa sera, per Gigi D’Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè non mancherà l’occasione per raccontarsi, esibirsi anche insieme ai concorrenti ed emozionarsi prima di scegliere i finalisti e spezzare il sogno agli altri concorrenti.

Come seguire in diretta streaming The Voice Senior 2025

La semifinale di The Voice Senior 2025 è assolutamente imperdibile e può essere vista in diretta televisiva a partire dalle 21.30, al termine della puntata di Affari tuoi. The voice senior, inoltre, può essere anche seguito in diretta streaming collegandosi al sito di Raiplay o scaricando l’apposita applicazione che consente di rivedere anche le precedenti puntate.