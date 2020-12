THE VOICE SENIOR, 2ª PUNTATA/ Figli e padri d’arte, dai Carrisi ai Todrani

È andata in onda ieri, la seconda puntata di The Voice Senior, il talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici e dedicato agli artisti mancati ora in cerca di una seconda possibilità. I concorrenti del programma sono tutti piuttosto attempati, come attempati sono i giudici, fatta eccezione per Clementino e la giovanissima outsider Yasmine Carrisi. Per il resto, il parterre è composto da persone ‘retrò’ se non per l’età, quantomeno per i gusti musicali. Gigi D’Alessio è il rappresentante della musica neomelodica, un genere che la novità, il ‘neo’, ce l’ha ormai solo nel nome; Al Bano, neanche a dirlo, è il nonno del gruppo. Anzi, il papà: con lui c’è la figlia Yasmine, ancora un po’ spaesata all’interno dello studio di The Voice. E a ragione: al di là dei facili accanimenti da social network, magari al grido di ‘raccomandata!’, bisogna ricordarsi che Yasmine ha solo 19 anni ed è alla sua prima esperienza in tv. Il suo è un approccio un po’ infantile e a volte fin troppo spontaneo: basti pensare a quando usa espressioni come ‘presa a male’, ostentando involontariamente la sua giovinezza in un contesto di adulti. A volte sembra una forzatura, la ragazza appare fuori luogo, ma con un po’ di impegno in più (e forse con l’intervento degli autori), qualcosa di buono potrebbe venire fuori.

The Voice Senior, 2ª puntata: il ruolo dei giudici

Nel corso della seconda puntata di The Voice Senior, Gigi D’Alessio si è reso spesso protagonista di diversi siparietti al pianoforte in cui – tra il serio e il faceto – ha dato prova della sua bravura. Degna di nota anche la battuta sulla concorrente di nome Perla, a cui si offre per essere “la sua ostrica”. D’Alessio è vero showman più ancora di Clementino; o meglio, i due se la giocano. Il rapporto tra i giudici è abbastanza bilanciato. Tutti quanti hanno i loro momenti di gloria, anche se – forse – i Carrisi potrebbero fare ancora di più. Occorre più complicità tra loro e nel gruppo, se davvero vogliono lasciare un’impronta significativa nel programma.

The Voice Senior, 2ª puntata: la sorpresa del padre di Giorgia

Tra i concorrenti, semmai ci fosse un vincitore della seconda puntata, questo sarebbe senza dubbio Giulio Todrani. Giulio è ‘padre d’arte’, nel senso che ha dato i natali alla famosa cantante Giorgia, così chiamata in onore di Ray Charles e della sua Georgia on my Mind. Lo stile del suo canto è quello lì: è un vero peccato che Giulio non abbia… seguito le orme della figlia, perché probabilmente avrebbe fatto carriera. E non è detto che non la faccia adesso: aspettiamo di vedere se Loredana saprà valorizzarlo.



