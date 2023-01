The voice senior 3, 1a puntata/ Diretta, coach e concorrenti: le Blind Auditions

The Voice Senior 3, al via la terza edizione su Rai 1

Questa sera, venerdì 13 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 inizia The Voice Senior 3, il talent show che premia le più belle voci over 60, condotto da Antonella Clerici. Sette puntate e una new entry in giuria: i Ricchi e Poveri. La coppia formata da Angela Brambati e Angelo Sotgiu si unisce ai “veterani” Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino.

Loredana Bertè/ "The Voice Senior? Per me il talento non ha età"

“Abbiamo provinato almeno 3mila persone ci saranno tante donne e ci sarà un senior che è il più senior di tutte le edizioni di The Voice: un signore che ha 89 anni, ma dalla voce non sembra! Avremo una ex sindaca, un infermiere di una struttura psichiatrica, un manager, il colonnello dei Carabinieri, l’agente di una struttura penitenziaria e tanti altri. Ci sarà un uomo con la gonna sul palco e anche un uomo con la tunica”, ha anticipato Antonella Clerici, durante la presentazione alla stampa.

Gigi D'Alessio confermato a The Voice Senior 2023/ Il nuovo ruolo in tv

The Voice Senior 3: si inizia con le Blind Auditions

Come sempre The Voice Senior 3 inizia con le Blind Auditions, saranno 5 le puntate dedicate alle tradizionali “audizioni al buio” : i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Le Blind Audition andranno in onda a partire da stasera, 13 gennaio, fino al 17 febbraio (salta la settimana di Sanremo). Al termine delle audizioni, nella fase Cut, i coach dovranno selezionare i 24 talenti – 6 per team – che passeranno al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. In questo caso sarà il coach a decidere chi far andare avanti nella gara: solo 3 concorrenti per team accederanno alla Finale, prevista per venerdì 3 marzo, dove sarà il pubblico da casa, tramite il Televoto, a eleggere il vincitore della terza edizione di The Voice Senior.

Claudia Arvati è morta/ Finalista di The Voice Senior sconfitta dalla malattia

Le storie di The Voice Senior 3

La musica è il cuore pulsante di The Voice Senior 3 ma anche il lato umano è molto importante: “Quando c’è una bellissima storia e magari un concorrente leggermente meno bravo, noi comunque lo prendiamo. Poi saranno i coach a dare un giudizio, ma almeno noi la storia l’abbiamo raccontata. I racconti sono il 70% di questa nostra trasmissione”, ha detto Antonella Clerici in conferenza stampa. Quest’anno sono arrivate 3000 candidature – 1000 in più rispetto alla passata edizione – tra cui sono stati scelti 70 concorrenti provenienti da tutta Italia e non solo.

È possibile seguire The Voice Senior 3 anche sui social con l’hashtag ufficiale #THEVOICESENIOR. Ricordiamo che la terza edizione di The Voice Seniore andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA