The Voice Senior 3, 2a puntata/ Diretta e concorrenti: nuove Blind Audition

The Voice Senior 3, seconda puntata su Rai 1

Questa sera, venerdì 20 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con The Voice Senior 3, condotto da Antonella Clerici. Settimana scorsa, il debutto della terza edizione, ha totalizzato 3.777.000 spettatori pari al 23.3% di share, conquistandosi il titolo di programma più visto della serata: “Grazie a tutti per aver cosi amato The Voice Senior. Per me è un grande privilegio ascoltare storie e musica di persone comuni e raccontarvele! Un grande lavoro di squadra”, ha scritto la Clerici su Instagram. Anche questa sera spazio alle Blind Audition. Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri assisteranno alle esibizioni di spalle e dovranno scegliere i concorrenti solamente in base alla loro voce. Per accedere alla fase successiva del programma, i concorrenti dovranno ottenere almeno un sì da uno dei 4 coach. In caso di più sì ottenuti, sarà il concorrente a scegliere il proprio team di appartenenza.

The Voice Senior 2023, pagelle 1a puntata/ Ta medium e pronipote Capurro spicca Diego

I concorrenti di The Voice Senior 3

Nel corso della prima puntata di The Voice Senior 3 sono stati scelti i primi concorrenti. Il team di Gigi D’Alessio è composto da Annalisa Beretta, Marco Rancati e Tatiana Paggini; il team di Loredana Bertè è formato da Lisa Manosperti (che si è esibita con “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, sorella della Bertè), Stefano Peli e Diego Vilardo. Il team di Clementino è composto, per il momento, solo dalla coppia formata da Lauro Attardi e Gabriele Iaconis che si sono esibiti con “Mrs. Robinson” di Simon & Garfunkel. Infine nel team dei nuovi arrivati Ricchi e Poveri – Angelo Sotgiu e Angela Brambati – troviamo Laura Triesto, Luciano Capurro, Sergio Moltoni e Amelia Milella. Questa sera nelle nuove Blind Audition, nuovi concorrenti entrano a far parte dei quattro team.

THE VOICE SENIOR 2023/ Diretta e concorrenti: Ricchi e Poveri pazzi per Amelia!

Commozione nella prima puntata di The Voice Senior 3

Grandi emozioni nella prima puntata di The Voice Senior 3. La cantante pugliese Lisa Manosperti, 62 anni, insegnante di musica di Bitetto, si è esibita davanti ai giudici cantando “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. La prima a girarsi è stata proprio Loredana Bertè, sorella minore di Mia Martini scomparsa nel 1995. “Far girare Loredana con una canzone della sorella Mia Martini è il più grande complimento che potessi sperare”, ha detto la concorrente. La Bertè ha detto di essersi girata perché ha sentito il dolore nella voce e nell’interpretazione di Lisa. Alla fine si sono girati tutti i giudici e lisa ha deciso di entrare nel team di Loredana Bertè. Ricordiamo che sarà possibile seguire The Voice Senior 3 in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

LEGGI ANCHE:

Amelia Milella a The Voice Senior 2023, chi è/ Ricchi e Poveri conquistati dalla sua voce soul

© RIPRODUZIONE RISERVATA