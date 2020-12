The Voice Senior, 3a puntata/ Diretta e concorrenti: ultime Blind Auditions

ANTICIPAZIONI THE VOICE SENIOR, PUNTATA 11 DICEMBRE 2020

Venerdì 11 dicembre, in prima serata su Raiuno, Antonella Clerici conduce la terza puntata di The Voice Senior. Dopo il grande successo ottenuto con le prime due puntate, la conduttrice Rai è pronta a raccontare le storie dei nuovi concorrenti che, questa sera, saliranno sul palco della versione senior del talent show che, nel mondo, ha incollato davanti ai teleschermi milioni di telespettatori. Un successo straordinario quello di The Voice Senior che ha fatto breccia sul pubblico di Raiuno sia per la bravura dei concorrenti che per la loro storie. Vincente, però, è stata anche la scelta dei giudici. Tra tutti, la sorpresa ha il nome di Clementino che sta conquistando tutti con la sua simpatia. Anche questa sera, nuovi concorrenti sono pronti a mettersi in gioco.

I CONCORRENTI DI THE VOICE SENIOR

Non solo sconosciuti sul palco di The Voice Senior. Se alle Blind auditions della prima puntata si è presentata Viviana Stucchi, la mamma di Luca Vismara, sul palco della seconda puntata si è presentato Giulio Todrani, il padre di Giorgia, che ha letteralmente lasciato tutti senza parole. Questa sera, nella terza ed ultima puntata dedicata alle Blind Audition, si presenteranno altri concorrenti con la passione per la musica, ma che nella vita hanno dovuto percorrere altre strade. Attraverso la potenza della propria voce, cercheranno di convincere Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino e Loredana Bertè a puntare su di loro. Chi, dunque, riuscirà a conquistare gli ultimi posti delle Blind Audition?

THE VOICE SENIOR: ECCO LE SQUADRE

La squadra di Clementino è formata da: Viviana Stucchi, Pietro Dell’Oglio, Alan Farrington, Roberto Tomasi, Ambra Mattioli, Michele Lapenna e Gigi Epifani. Nella squadra di Al Bano e Jasmine Carrisi troviamo: Rita Mammolotti, Tony Reale, Ann Harper, Gianni Pera, Paolo Barabani e Alida Ferrarese. Giancarlo Cajani, Elena Ferretti, Laura Grey, Rodolfo Maria Gordini, Perla Trivellini e Silvana Lorenzetti sono i concorrenti scelti da Gigi D’Alessio. Infine, nella squadra di Loredana Bertè, troviamo: Erminio Sinni, Giovanna Sorrentino, Roberta Cappelletti, Caterina Greco, Laura Fedeli e Giulio Todrani. Questa sera i giudici sceglieranno altri concorrenti ma solo 24 tra loro, 6 per team, arriveranno alla semi finale, il Knock out.



