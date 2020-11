The Voice Senior censura Elettra Lamborghini?/ Tagliata la scena del twerking

Elettra Lamborghini censurata dalla Rai? Durante la prima puntata di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici nella prima serata di Raiuno, era prevista la partecipazione della influencer e cantante, ma qualcosa è cambiato. La presenza della Lamborghini era già stata registrata ed era prevista durante la esibizione di Viviana Stucchi, la concorrente over 60 conosciuta in passato per aver partecipato allo Zecchino d’Oro con il brano “Il pulcino ballerino”, che si è esibita sulle note di “Musica (e il resto scompare) la canzone che ha segnato il debutto di Elettra sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2020. Stando a quanto rivelato da Il Corriere della Sera durante la registrazione della prima puntata di The Voice Senior poco dopo la concorrente Viviana Stucchi sul palcoscenico è arrivata Elettra che con la concorrente e la padrona di casa Antonella Clerici, ma anche le coach Loredana Bertè e Jasmine Carrisi hanno improvvisato un twerking.

Elettra Lamborghini censurata dalla Rai? In realtà…

Sta di fatto che la scena del twerking di Elettra Lamborghini è stata tagliata durante la serata e giustamente viene da chiedersi: perchè? Sembrerebbe che a deciderne il taglio sia stato l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini; la sua richiesta è arrivata negli uffici di Stefano Coletta impegnato a visionare la prima puntata. Possibile che la cancellazione di quel momento sia legato alla recente polemica scoppiata sempre in Rai, ma questa volta su Rai2, per via del tutorial sulla spesa sexy di Emily Angellillo andato in onda a Detto Fatto. Un momento davvero terribile che ha fatto indignare tutti; una scena pietosa che ha spinto Rai2 a sospendere il programma condotto da Bianca Guaccero. In realtà tornando a parlare della scena del twerk di Elettra Lamborghini, una fonte del Fatto Quotidiano parla di un taglio fatto semplicemente per motivi di tempo. Una scelta quindi legata semplicemente a dei motivi di logistica per far terminare la prima puntata del talent show entro mezzanotte. Sarà andata davvero così?



