The Voice Senior/ Diretta e concorrenti: Antonella Clerici con D’Alessio, Al Bano…

ANTICIPAZIONI THE VOICE SENIOR

Venerdì 27 novembre, in prima serata su Raiuno, comincia la nuova avventura professionale di Antonella Clerici che torna a far compagnia al pubblico anche di sera con The Voice Senior, il nuovo talent show musicale di Raiuno che rappresenta una variante del talent che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. The Voice Senior è dedicato agli over 60 che hanno una grande passione per il canto e che hanno deciso di mettersi in gioco semplicemente per vivere un’esperienza nuova, senza alcuna speranza di trovare il successo. Una nuova scommessa con cui Antonella Clerici spera di poter fare compagnia al pubblico di Raiuno per cinque settimane. “La mia missione è fare compagnia alle persone, mi piace moltissimo. Mi piace essere in diretta tutti i giorni per comunicare con le persone. Oggi è molto importante per il servizio pubblico l’informazione, ma c’è bisogno anche di momenti di leggerezza per regalare sorrisi“, ha dichiarato la conduttrice durante la conferenza stampa come scrive Tv Blog.

COME FUNZIONA LA GARA?

La gara di The Voice Senior si svilupperà in cinque puntate: le prime tre saranno dedicate alle Blind Auditions, le “audizioni al buio” che rappresentano il fulcro del talent. I quattro giudici, di spalle, dovranno scegliere i concorrenti basandosi esclusivamente sulla voce degli over 60. Esattamente come accadeva nella versione originale del format, il concorrente che sarà scelto da più coach, sarà libero di scegliere quello con cui intenderà lavorare. Solo 24 concorrenti, 6 per team, arriveranno alla semi finale, il Knock out durante il quale i concorrenti di ciascuna squadra si sfideranno tra loro e solo 2 concorrenti per ogni team conquisteranno l’accesso alla finalissima prevista domenica 20 dicembre. Il vincitore non porterà a casa nessun premio in denaro, ma riceverà un vinile con tutti i brani eseguiti durante il programma e avrà una cover pubblicata da Universal.

I COACH THE VOICE SENIOR

The Voice Senior avrà quattro team guidati da quattro artisti della musica italiana, molto diversi tra loro e che rappresentano generi diversi. A guidare le quattro squadre saranno Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio che è èstato giudice del format originale di The Voice così come Al Bano che, in questa nuova avventura, sarà affiancato dalla figlia Jasmine. “Sono cresciuta con la musica, sto cercando di entrare nel mondo della musica, voglio costruire il mio percorso piano e capire il genere ideale per me“, ha detto la Carrisi in conferenza stampa nelle parole riportate da Tv Blog.



© RIPRODUZIONE RISERVATA