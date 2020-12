The Voice Senior/ Diretta e vincitore: Gianna Nannini ospite speciale

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA DI THE VOICE SENIOR, CHI SARÀ IL VINCITORE?

Domenica 20 dicembre, in prima serata su Raiuno, Antonella Clerici conduce la finalissima di The Voice Senior. In diretta, al termine di una serata ricca di musica e di emozioni legate alla storia personale dei finalisti, sarà decretato il vincitore della prima edizione senior del talent show che ha conquistato tantissimi telespettatori nel mondo. La voce più bella che trionferà al termine della finale vincerà un vinile con le sue performance e la possibilità di incidere un brano inedito con la Universal. Dopo aver conquistato la fiducia dei coach Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine Carrisi e aver superato anche la semifinale, gli otto finalisti si giocheranno la vittoria questa sera in una serie di sfide, ma chi sono le otto voci che si sfideranno questa sera?

I CONCORRENTI FINALISTI DI THE VOICE OVER

Sono otto i concorrenti di The Voice Senior che sono riusciti a superare le Blind Autidition e la puntata dei “Knock Out” strappando il biglietto la finalissima di questa sera che, contrariamente ai precedenti appuntamenti, andrà in onda in diretta. A contendersi il titolo troviamo per il “team Loredana Bertè” Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino; il “team Gigi D’Alessio” è rappresentato da Marco Guerzoni ed Elena Ferretti; il “team Carrisi” porta sul palco Tony Reale e Rita Mammolotti; infine per il “team Clementino” troviamo Roberto Tomasi e Alan Farrington che è considerato uno dei favoriti per la vittoria finale. Solo uno, tuttavia, riuscirà a portare a casa la vittoria.

GIANNA NANNINI OSPITE DELLA FINALE

La finalissima di The Voice Senior sarà imperdibile per tutti gli amanti della musica. Oltre agli otto finalisti che si esibiranno una serie di sfide che porterà alla scelta del vincitore, non mancheranno le sorprese come i duetti tra i concorrenti e i coach che hanno preparato personalmente i propri concorrenti. La serata, inoltre, potrà contare sulla presente dell’ospite d’onore. Sul palco di The Voice Senior, infatti, ci sarà la regina del rock italiano ovvero Gianna Nannini che porterà sul palco la sua musica e la sua grandissima energia.





