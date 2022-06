The Voice Senior: morta Laura Grey/ Antonella Clerici: “Hai portato sul palco…”

The Voice Senior: morta la cantante Laura Grey

Lutto nella famiglia di The Voice Senior, il talent show di Raiuno, condotto da Antonella Clerici e che concede la chance di esibirsi davanti al grande pubblico a persone che, pur avendo sempre avuto la passione per la musica, hanno intrapreso altre strade professionali. A spegnersi, all’età di 81 anni, è stata la cantante Laura Grey, all’anagrafe Vincenzina Agrillo. Ad annunciare la sua scomparsa, con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, è stata Antonella Clerici che ha scelto di dedicarle una foto e delle parole per salutarla per sempre.

“Ciao Laura, hai portato sul palco di The Voice Senior tutta l’energia partenopea“, ha scritto la Clerici dicendo addio a Laura Grey che ha partecipato all’edizione 2020 del talent show.

Chi era Laura Grey: la carriera prima di The Voice Senior

Laura Grey, dopo una vita dedicata alla musica, scelse di partecipare all’edizione 2020 di The Voice Senior entrando a far parte del team di Gigi D’Alessio. Prima di salire sul palco del talent show di Raiuno, tuttavia, Laura Grey debuttò quando era ancora adolescente partecipando al Festival Flegreo al termine del quale risultò la vincitrice. Partecipò anche al Festival dei Festival organizzato da Corrado e nel 1966 firmò il suo primo contratto discografico.

Negli anni successivi, Laura era stata un’ambasciatrice della musica napoletana in tutto il mondo fino alla scelta di partecipare al talent show condotto da Antonella Clerici conquistando la fiducia sia dei giudici che del pubblico.

