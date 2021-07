The Voice Senior, replica 2° puntata/ Tra i concorrenti Giulio Todrani, papà Giorgia

Anticipazioni The Voice senior della seconda puntata in replica

Sabato 17 luglio, in prima serata, Raiuno trasmette la replica della seconda puntata della prima edizione di The Voice senior, la versione del famoso talent show dedicato agli adulti e che, trasmesso dal 27 novembre al 20 dicembre 2020, ha convinto il pubblico e la Rai che ha deciso di realizzare anche la seconda edizione. Dopo la replica della prima puntata che ha vinto la gara degli ascolti incollando davanti ai teleschermi 1.414.000 spettatori pari al 10.6% di share, questa sera Raiuno trasmette la replica del secondo appuntamento con la conduzione di Antonella Clerici. Accogliente, simpatica e allegra, Antonella Clerici accoglie sul palco tutti i concorrenti che hanno la passione per la musica. Ad ascoltare le voci di tutti i protagonisti ci sono Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e i Carrisi ovvero Al Bano e la figlia Jasmine. Solo le voci più belle riescono a conquistare la fiducia dei giudici. Andiamo così a scoprire quali esibizioni rivedremo questa sera.

The Voice senior: i concorrenti in gara in questa puntata

La replica della seconda puntata di The Voice Senior si apre con Roberto Tomasi, 64enne che si classificò terzo al Festival di Castrocaro nel 1981. Sul palco, poi, sale Gianni Pera, da sempre appassionato di musica e danza, ma che ha dovuto abbandonare perché tale passione non gli permetteva di mantenersi. La terza concorrente della serata è la cantante Roberta Cappelletti di Predappio che è stata la prima donna capo orchestra. Tocca poi, ad Ambra Mattioli che si presenta sul palco con un look che ricorda David Bowie, il suo punto di riferimento musicale. La serata continua con l’insegnante di educazione musicale Perla Trivellini e con il 77enne Giulio Todrani, papà di Giorgia. Gli ultimi concorrenti della serata sono l’insegnante d’inglese Giorgio Biagioli, Michela Lapenna, Paolo Barabani, Alida Ferrarese, il tenore Rodolfo Maria Gordini, la vocal coach Silvana Lorenzetti, la siciliana Caterina Greco, Gigi Epifani e Laura Fedele. Tra tutti i concorrenti che si esibiscono nel corso della serata, l’unico che non riesce a superare le Blind Auditions è Giorgio Biagioli.

