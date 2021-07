The Voice Senior, replica 3a puntata/ Concorrenti: Marco Guerzoni dal musical…

Anticipazioni The Voice senior della terza puntata in replica

In attesa della seconda edizione che avrà tra i giudici ancora Gigi D’Alessio, The Voice Senior continua a fare compagnia al pubblico di Raiuno con le repliche della prima edizione. Oggi, sabato 24 luglio, in prima sera, sarà trasmessa la replica della terza puntata di The Voice Senior dedicata alla fase delle Blind auditions durante le quali i giudici Loredana Berte, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi e Clementino scelgono i propri concorrenti al buio ascoltando solo la voce. Il talent show condotto da Antonella Clerici e che ha convinto i telespettatori sin dalla prima puntata. Dopo il successo ottenuto lo scorso novembre, anche le repliche stanno portando a casa ascolti importanti. La replica della seconda puntata, infatti, è stata seguita da 1.941.000 telespettatori, share 13,56%.

The Voice senior: i concorrenti in gara in questa puntata

La replica della terza puntata di The Voice Senior sarà aperta da Emilia Mascolo che si esibirà sulle note di America di Gianna Nannini. Tocca poi al cantante professionista Giovanni Codegoni, in arte Gianni Dego che canta Granada di Claudio Villa. Spazio, poi, a Ruggero Scandiuzzi che propone I tuoi particolari di Ultimo, Nello Buongiorno che si esibisce sulle note di Io amo di Fausto Leali, Minnena Stangoni che interpreta Senza fare sul serio di Malika Ayane. E ancora: l’insegnante di canto Marco Francini che propone Meraviglioso di Domenico Modugno, il cantante Marco Guerzoni che nel musical Notre Dame de Paris interpretava Clopin, il capo della Corte dei Miracoli. Toccherà, poi, a Giovanna Marinuzzi, Franlink Montaguedi origini giamaicane, Gennaro Vilardi, Massimo Vitache propone Human di Rag’n’Bone Man, la giornalista musicale Isabella Marelli che ha intervistato tantissimi artisti tra cui anche Vasco Rossi e Alfonso Di Berardino. Minnena Stangoni e Giovanna Marinuzzi non superano le Blind Auditions.

