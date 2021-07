The Voice Senior, replica 4a puntata/ Giulio Todrani, il padre di Giorgia, eliminato

Anticipazioni The Voice senior della quarta puntata in replica

The Voice Senior torna in onda oggi, sabato 31 luglio, in prima serata su Raiuno, con la replica della quarta puntata. Dopo le repliche delle prime tre puntate dedicate alle Blind Auditions, Antonella Clerici, insieme ai giudici Loredana Bertè, Clementino, Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine Carrisi, torna a fare compagnia ai telespettatori con la puntata del talent chos dedicato ai Knock out in cui tutti i concorrenti che hanno superato le Blind Audition si esibiscono sulle note di canzoni scelte dai giudici che selezionano poi gli artisti, 2 per ogni team, che accedono alla fase finale. La squadra di Loredana Bertè è formata da Cappelletti, Giulio Todrani, Laura Fedele, Massimo Vita, Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino. Il team di Gigi D’Alessio è composto da Perla Trivellini, Giancarlo Cajani, Elena Ferretti, Nello Buongiorno, Marco Guerzoni e Laura Grey. La squadra dei Carrisi è composta da Gianni Pera, Alida Ferrarese, Rita Mammolotti, Tony Reale, Ann Harper e Gennaro Vilardi e, infine, la squadra di Clementino è formata da Roberto Tomasi, Ambra Mattioli, Michele Lapenna, Pietro Dall’Oglio, Alan Farrington e Franlink Montague.

I concorrenti che conquistano la finale

Quella in onda questa sera è la replica della penultima puntata di The Voice Senior. La prima squadra ad esibirsi è quella di Loredana Bertè che, dopo l’esibizione di tutti i concorrenti, sceglie di portare in finale Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino. I Carrisi regalano la finale a Tony Reale e Rita Mammolotti. Clementino, invece, porta in finale Roberto Tomasi e Alan Farrington. Gigi D’Alessio, invece, sceglie di premiare con la finale Elena Ferretti e Marco Guerzoni. Non è riuscito a conquistare la finale Giulio Todrani, padre di Giorgia che faceva parte della squadra di Loredana Bertè. La quarta e penultima puntata del talent show condotto da Antonella Clerici, inoltre, ha avuto come ospite la rocker della musica italiana ovvero Gianna Nannini.

