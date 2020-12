The Voice Senior, semifinale/ Diretta e finalisti: Giulio Todrani star del talent…

ANTICIPAZIONI THE VOICE SENIOR DELLA SEMIFINALE 18 DICEMBRE 2020

Venerdì 18 dicembre, in prima serata su Raiuno, Antonella Clerici conduce la semifinale di The voice senior. Il viaggio della versione senior del talent show che, nel mondo ha conquistato milioni di telespettatori, sta per giungere al termine. Dopo le prime tre puntate dedicate alle Blind Audition ovvero alle audizioni al buio nel corso delle quali i giudici Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine Carrisi hanno scelto i concorrenti delle proprie squadre, questa sera, sul palco, torneranno i 24 concorrenti che sono riusciti a conquistare la fiducia dei coach strappando il biglietto per la semifinale. Per senior di The Voice è giunto il momento di tirare fuori la voce per superare le sfide previste nel corso della serata e sperare di poter partecipare alla finalissima del 20 dicembre.

THE VOICE SENIOR: LE SQUADRE

24 concorrenti tornano ad esibirsi sul palco di The Voice Senior per conquistare un posto nell’attesissima finale di domenica 20 dicembre che andrà in onda in diretta, ma chi sono i 24 semifinalisti del talent show di Raiuno? La squadra di Gigi D’Alessio è formata da: Giancarlo Caiani, Elena Ferretti, Nello Buongiorno, Perla Crivellini, Marco Guerzoni e Laura Gray. La squadra di Al Bano e Jasmine Carrisi è formata da: Rita Mammolotti, Gianni Pera, Ann Harper, Gennaro Vilardi, Alida Ferrarese e Tony Reale. Il team di Clementino, invece, è composto da: Pietro Dall’Oglio, Roberto Tomasi, Franklin Montague, Michele La Penna, Alan Farrington e Ambra Mattioli. Infine, nel team di Loredana Bertè abbiamo: Erminio Sinni, Laura Fedele, Giulio Todrani, Roberta Cappelletti, Giovanna Sorrentino e Massimo Vita.

VERSO LA FINALE…

Come si svolgerà la semifinale di The Voice Senior? I 24 semifinalisti si esibiranno in due manche. Durante il Knock out, i concorrenti si sfideranno tra loro su un cavallo di battaglia e toccherà al giudice scegliere i vincitori delle sfide. Solo due concorrenti per ogni team riusciranno a conquistare la finalissima di The Voice Senior nel corso della quale gli otto finalisti si sfideranno per conquistare la vittoria della prima edizione della versione senior del talent show in cui concorrenti adulti che, nella propria vita si sono dedicati ad altre attività, hanno deciso di mettere alla prova il proprio talento canoro.





