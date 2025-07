The Voice Senior, due nuovi giudici infiammano il web: Nek stupisce, Rocco Hunt spiazza tutti. Antonella Clerici: “Non potevo crederci”.

The Voice Senior è stato sconvolto dopo l’addio di Gigi D’Alessio, che per tanto tempo è stato il giudice di punta del programma condotto da Antonella Clerici. Lei, a tal proposito, non l’ha presa affatto bene e ci è rimasta molto male in seguito alla notizia. Dopo poco, però, è arrivato un degno sostituto per la poltrona dei giudici: si tratta del cantante Nek, che da diverso tempo sembrava essere il candidato perfetto per sedere al tavolo di The Voice Senior.

“Nek? Non so se sia ufficiale, ma mi auguro che ci sia perché ha una bella anima. È stato con me a Standing Ovation, un programma musicale che ho condotto nel 2017, e lui era in giuria”. Antonella Clerici ha descritto così la novità del programma e la nuova collaborazione con l’artista: “È un grande cantante e musicista ed è una bella persona. Amo creare gruppi di lavoro uniti, dove si sta bene insieme”. Ma Nek non sarà l’unica novità per The Voice Senior: a fianco a lui potrebbero esserci altri nomi importantissimi, andiamo a scoprire di chi si tratta.

The Voice Senior, accanto a Nek altri nuovi giudici: ecco chi potrebbero essere

Nek non sarà di certo l’unico ad essere il nuovo giudice di The Voice Senior. Nel talent potrebbe arrivare anche Rocco Hunt, che lavorerà vicino a Clementino formando una coppia, quella dei rapper napoletani. In passato si sono susseguiti giudici molto amati come Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine, Roby con Francesco Facchinetti o la coppia composta da Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri. Certo è che l’addio di Gigi D’Alessio sarà un vero e proprio stravolgimento per il programma, anche se questo non farà altro che ‘regalare’ a Rai un budget più alto da investire per altri giudici.