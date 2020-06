The Warriors Gate/ Su Canale 5 il film con l’ex wrestler Dave Bautista protagonista

‘The Warriors Gate‘ sarà il film in onda su Canale 5 nella prima serata di sabato 20 giugno 2020 alle ore 21.30. Si tratta di una pellicola franco-cinese scritta e prodotta da Luc Besson e Robert Mark Kamen e realizzata dal regista Matthias Hoene nel 2016. Un film tra l’azione e il fantasy che vede tra i suoi protagonisti Mark Chao nel ruolo di Zhoo, Kara Wai nella parte dello Spirito della Montagna, Yilin Guan e Xiaochuan Li nel ruolo dei due messaggeri, Ron Smoorenburg ha il ruolo del Cavaliere Nero, Uriah Shelton ha la parte di Jack, Ming Xi, You Tianyi e Lijie Liu sono le tre Ninfe. I barbari vichinghi sono interpretati da David Torok, Joel Adrian, Svitlana Zavialova e Byron Gibson. Dave Bautista ha il ruolo di Arun, Fei Huang ha la parte del Prete, Sienna Guillory è Annie, Eva Day è la Sales Girl, Dakota Daulby ha il ruolo di Travis Leigh. Infine Jia Dong Liu interpreta l’imperatore.

The Warriors Gate, la trama del film

Il protagonista di ‘The Warriors Gate’ è un giovane ragazzo di nome Jack Bronson, appassionato di videogiochi e che ha un lavoretto in un negozio di antiquariato cinese del quartiere. Un giorno Jack si imbatte in Travis, un bullo che lo tormenta da tempo ed inizia a inseguirlo: per sfuggirgli, Jack si rifugia nel negozio dove lavora dove il proprietario, il signor Cheng, decide di regalargli un cimelio appartenuto alla sua famiglia, il ‘Warriors Gate’. Portato il Warriors Gate in camera sua, Jack si ritrova catapultato grazie al cimelio in un mondo di fantasia: svegliandosi con una grande spada, viene istruito da un guerriero, il Cavaliere Nero, che lo informa che la sua missione è salvare la principessa Su Lin dai barbari. Al fianco della principessa Jack vivrà una serie di incredibili avventure in un regno di fantasia: grazie a questa esperienza, troverà anche il coraggio per affrontare finalmente Travis.



