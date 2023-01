The Warriors Gate/ Su Italia 1 il film con Dave Bautista

The Warriors Gate, film di Italia 1 diretto da Matthias Hoene

The Warriors Gate è un film fantasy d’avventura dai tratti comici del 2016, che andrà in onda oggi, mercoledì 4 gennaio, su Italia 1 a partire dalle 14:05. La produzione del film vanta la collaborazione di tre diversi paesi: Francia, Canada e Cina. In quest’ultima nazione, la pellicola è uscita nelle sale cinematografiche (il 18 novembre) anche in 3D. Ad aver lavorato alla sceneggiatura è stato invece lo statunitense Robert Mark Kamen insieme al francese Luc Besson. Il sodalizio tra i due dura dagli anni ’90: la loro prima sceneggiatura a quattro mani è quella del famigerato Léon con Natalie Portman e Gary Oldman, e tra le altre produzioni figurano capolavori come Il Quinto Elemento, The Transporter e Io vi Troverò.

Tra i personaggi principali di The Warriors Gate la figura Dave Bautista, che nella sua carriera del mondo dell’intrattenimento si è reso noto non come attore, ma bensì come lottatore di wrestling della WWE, con il nome di Batista. La regia del film è stata invece affidata a Matthias Hoene. Oltre all’inglese e al cinese come lingue originali di The Warriors Gate, in alcune scene si sente parlare anche il Khmer: un idioma parlato da, appunto, le comunità Khmer che vivono prevalentemente in Thailandia e Cambogia. Nonostante l’ambientazione della trama nella Cina medievale, in diverse scene sono visibili delle patate, nonostante all’epoca in cui la vicenda è ambientata questo tubero non fosse esistente in Cina ma sarebbe stato importato solo dopo la scoperta delle Americhe.

The Warriors Gate, la trama del film

La trama di The Warriors Gate si apre con Jack, un ragazzo disadattato che un giorno riceve in dono, dal capo del negozio di oggetti cinesi per cui lavora, un manufatto appena arrivato da Pechino. Quella notte, in camera sua, l’oggetto si rivela un portale che collega mondi diversi, e che gli permette di fare la conoscenza del guerriero Zhao e della principessa Su Lin. Zhao racconta a Jack del suo mondo e del fatto che la principessa sia in pericolo e che vada protetta a ogni costo da forze malvage che minacciano il regno da cui viene. Così Jack si trova trasportato nella Cina antica e immischiato in un avventura in cui legherà con Zhao e Su Lin.

Con quest’ultima, in particolare, si instaura un rapporto nel quale lui le insegna a svagarsi e ballare come si fa nel ‘suo mondo’, e lei, dal canto suo, gli insegna a combattere. Tra rapimenti, lotte e corse contro il tempo, i tre dovranno cercare di ristabilire l’ordine tra i due mondi collegati nel momento che le cose sfuggono di mano. Utilizzato il portale per tornare a casa, e reduce dall’avventura col guerriero e la principessa, Jack imparerà ad affrontare la sua vita quotidiana con più coraggio.











