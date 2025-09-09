The Weeknd a San Siro, polemiche sui biglietti per il concerto della star: liste di attesa superiori alle cinque ore

Cresce l’attesa per il concerto che vedrà The Weeknd protagonista a San Siro la prossima estate. Il famoso artista sarà impegnato nei prossimi mesi con una serie di date che toccherà anche il Belpaese, dove la trepidazione è davvero a livelli altissimi. Per l’“After Hours Til Dawn Stadium Tour” il concerto di The Weeknd è uno dei più attesi del prossimo anno. Al punto che in coda ci sono ancora attualmente + 230k persone, speranzose di riuscire ad accaparrarsi un biglietto per l’evento tanto atteso.

Numeri davvero da capogiro considerando la capienza dell’impianto milanese che lo ospiterà! I prezzi dei tagliandi prendono il via dai 64€ fino ad un massimo di 585,15€ + commissioni per il pacchetto vip. E sui social non mancano le polemiche per le oltre cinque ore di coda che hanno visto molti utenti attendere nella speranza di staccare un biglietto per San Siro, un’impresa riuscita a molti, ma se si considerano le oltre 230 mila richieste.

The Weeknd lancia il tour europeo

Non solo lo stadio milanese, The Weeknd prepara una serie di date in giro per l’Europa. Nelle scorse settimane sono stati resi noti i prezzi dei tagliandi per il concerto che avrà luogo a San Siro il 26 luglio 2026, una richiesta altissima per uno dei concerti italiani più attesi del prossimo anno:

Golden Pit – 171 € totali

Gradinata – 171 € totali

Gradinata – 154 € totali

Pista – 143 € totali

Gradinata – 131,50 € totali

Gradinata – 109 € totali

Persone con Mobilità Ridotta – 109 € totali

Gradinata – 80,50 € totali

Gradinata – 58 € totali

Come spesso accade in queste occasioni, non sono mancate polemiche riguardo alla lista di attesa ritenuta eccessiva, anche se i posti non potevano essere di più rispetto a quanto già messo a disposizione per l’evento.